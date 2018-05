HOROSCOP CASSANDRA. Se anunţă schimbări în Casa banilor, o escapadă amoroasa şi o vizită neaşteptată la medic

BERBEC 21.03-20.04: Concentrarea dumneavoastra se muta spre bani sau castiguri din alte surse, cum ar fi o finantare, o mostenire sau chiar un imprumut ipotecar. Sunteti dornici sa munciti si sa va sporiti veniturile, iar energia necesara finalizarii acestora este suficienta.

TAUR 21.04-21.05: Soarele a intrat in semnul dumneavoastra si asta inseamna ca va atrage oameni importanti si situatii favorabile. Aveti sansa sa va refaceti pentru tot restul anului. Este si momentul prielnic pentru a va reinnoi garderoba, o idee excelenta deoarece aveti de gand sa calatoriti mult in aceasta vara.

GEMENI 22.05-21.06: Saptamana debuteaza cu multa activitate dar, la mijlocul acesteia incepeti sa cautati mai multa intimitate. Veti folosi tot timpul liber pentru a va gandi la ceea ce ati obtinut in ultima perioada si la ceea ce vreti sa realizati in viitor. Aveti, cu siguranta, destule idei.

RAC 22.06-21.07: Urmeaza o perioada cand veti fi foarte populari, va veti bucura de prieteni si acestia vor fi fericiti sa va vada. Aveti timp sa va concentrati asupra obiectivelor viitoare si va faceti planuri temeinice. Intr-adevar, in zilele ce vor urma veti realiza multe din ce v-ati propus.

LEU 22.07-22.08: Soarele se indreapta spre varful diagramei si acest lucru va fi ca un reflector atintit asupra dumneavoastra care va va maguli. Si in ochii celor din jur aratati bine, asa ca ati putea folosi acest avantaj pentru a cere o avansare. Succes!

FECIOARA 23.08-22.09: Vreti sa explorati, sa comunicati cu oameni din culturi diferite si unii dintre dumneavoastra pot incepe chiar o poveste de dragoste. Daca nu puteti calatori, puteti face un curs pentru a va potoli setea de cunoastere. Va este foame de aventura si aveti o sansa de a descoperi si de a afla mai multe despre viata.

BALANTA 23.09-22.10: In aceasta saptamana faceti o mare schimbare. Pana joi se va intampla ceva neasteptat in legatura cu bogatia si bunurile altora. Aveti grija, deoarece se pot ivi tensiuni in interiorul familiei legate de o mostenire, taxe, datorii sau impozite.

SCORPION 23.10-21.11: Soarele se deplaseaza vizavi de semnul dumneavoastra unde va ramane o vreme si asta inseamna ca veti avea nevoie de mai mult somn. De asemenea, accentul pe un prieten apropiat sau pe un partener se va intensifica. Aveti sansa sa invatati cum sa relationati mai bine.

SAGETATOR 22.11-21.12: Saptamana aceasta accentul se pune pe sanatate si pe munca dumneavoastra. S-ar putea sa obtineti o marire de salariu sau o promovare. Lucrati din greu pentru ca doriti sa fiti eficienti in tot ce faceti. Nu este surprinzator, deoarece sunteti optimistii care merg doar inainte!

CAPRICORN 22.12-19.01: Va doriti sa plecati intr-o scurta vacanta, sa va distrati, mai ales ca dumneavoastra veti fi principala preocupare. Sunteti liberi sa va exprimati si sa dovediti de ce sunteti in stare. La orizont apare insa si o frumoasa poveste de dragoste.

VARSATOR 20.01-18.02: Sunteti cuprinsi de un adevarat entuziasm in ceea ce priveste redecorarea locuintei si achizitionarea de bunuri pentru casa. Accentul se indreapta spre familie si va veti ocupa mai mult de unul dintre parinti. De asemenea, luati in calcul o schimbare de rezidenta.

PESTI 19.02-20.03: Aveti multe lucruri de facut, oameni de intalnit si locuri unde sa mergeti. Ceva neasteptat se va intampla si acest lucru ar putea sa va afecteze finantele. Nu trebuie sa va speriati, dar va trebui sa fiti atenti cu cardurile. Situatia se remediaza spre weekend.