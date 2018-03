HOROSCOP CASSANDRA. Sunteţi preocupaţi de bani şi propria avere, ce zodii sunt norocoase săptămâna viitoare

BERBEC 21.03-20.04: Se apropie ziua dumneavoastra de nastere, asa ca ar fi bine sa va faceti planuri pentru viitor inainte de aniversare. Chiar daca aveti multe responsabilitati, puteti sa apelati la cunoscuti pentru a duce la bun sfarsit tot ce va propuneti.

TAUR 21.04-21.05: In aceste zile sunteti foarte populari si multi dintre prieteni vor dori sa va tina aproape. Se pare ca parerea dumneavoastra conteaza. Va creste si implicarea in diverse proiecte legate de casa si mai ales de organizare. Aveti multe lucruri de pus in ordine. Succes!

GEMENI 22.05-21.06: Soarele se afla in partea de sus a graficului dumneavoastra si este singurul moment cand se intampla asta pentru tot restul anului. Inseamna ca va aflati ca sub un reflector si va veti simti flatati. Este si motivul pentru care sefii sau parintii va considera competenti si dovediti o inteligenta fabuloasa.

RAC 22.06-21.07: Sunteti dominati de dorinta de a colinda lumea si indiferent de situatie, ar trebui sa luati in calcul o schimbare a peisajului. De asemenea, doriti sa va extindeti lumea din punct de vedere intelectual si ca experienta, motiv pentru care va veti bucura de studiul unui domeniu nou sau de o perfectionare profesionala.

LEU 22.07-22.08: Veti fi mai atenti la propria persoana si acest lucru se datoreaza faptului ca veti deveni mai consti-enti de propria fiinta, ceea ce va ofera sansa de a va respecta sinele. Ati putea chiar identifica unele constrangeri pe care le aveati si de care nu erati constienti. Este posibil sa traiti o experienta care sa va aduca o transformare psihologica.

FECIOARA 23.08-22.09: Soarele este situat vizavi de semnul dumneavoastra si aceasta va constitui o sansa ca sa aflati mai multe despre relatiile personale cu ceilalti. Este posibil sa renuntati la unele legaturi constatand ca nu faceti decat sa pierdeti timpul sau sa legati o relatie noua care se poate dovedi un parteneriat de succes.

BALANTA 23.09-22.10: Incercati sa ganditi cum va puteti gestiona viata mai bine. Nu numai ca va doriti ca lucrurile sa functioneze cat mai bine, dar vreti sa obtineti si rezultate pe masura efortului depus. Intre timp sunteti nevoiti sa lucrati in beneficiul altcuiva sau sa satisfaceti dorintele altei persoane.

SCORPION 23.10-21.11: Sunteti norocosi in aceste zile. Va ocupati doar de vacante, petreceri, excursii, evenimente sportive sau legate de copii, arta, filme, teatru. Va mai ramane timp si pentru altceva? Se pare ca... da. Veti gasi o modalitate de a va exprima cine sunteti de fapt dumneavoastra.

SAGETATOR 22.11-21.12: Simtiti nevoia sa va concentrati doar pe nevoile familiei. De fapt, aceasta va fi preocuparea principala, mai mult ca de obicei. Desigur, veti continua sa va indepliniti indatoririle si in afara familiei, dar va veti bucura cu adevarat de relaxare doar acasa.

CAPRICORN 22.12-19.01: Strangeti centurile de siguranta, deoarece in aceasta saptamana veti fi cu adevarat ocupati. Dintr-o data se pare ca aveti un program extrem de plin, va ocupati de tot felul de intalniri programate sau vizitati rude, frati si vecini, scrieti, cititi si va aflati intr-o continua miscare.

VARSATOR 20.01-18.02: Sunteti preocupati de bani si propria avere si se pare ca acest lucru va obsedeaza. Insa, la un nivel mai profund, va veti intreba daca intr-adevar beneficiati de ceea ce detineti. Lucrurile care va servesc propriilor nevoi sunt putine si ar trebui sa constientizati asta.

PESTI 19.02-20.03: Soarele este in semnul dumneavoastra si va ofera o stralucire de stea. Veti atrage oameni pozitivi si situatii favorabile asupra dumneavoastra. Ar fi bine sa le folositi pentru propriul succes. Profitati de acest moment!