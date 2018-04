HOROSCOP CASSANDRA: Ce se întâmplă de Paşte şi în zilele următoare. Astrologul anunţă schimbări

BERBEC 21.03-20.04: Mercur si Venus se indreapta spre semnul dumneavoastra si va determina sa fiti mai vorbareti si dornici sa impartasiti ideile cu ceilalti. Va vor pompa energia mentala, astfel incat sa puteti termina unele proiecte importante. Sunteti mai diplomati si mai fermecatori decat de obicei. Profitati!

TAUR 21.04-21.05: In aceasta saptamana plasarea Soarelui incurajeaza popularitatea si interactiunea cu prietenii. Sunteti dornici sa comunicati cu oamenii si motivati sa fiti cel putin mai amabili decat de obicei. Plasarea lui Mercur, va face sa bateti putin in retragere.

GEMENI 22.05-21.06: Oamenii nu numai ca va observa, ci va si admira. Sunteti mai populari ca de obicei si va alaturati celor mai tineri membri ai familiei. Veti avea insa cateva schimburi de replici un pic cam dure cu unul dintre sefii de la serviciu sau cu un parinte. Nu uitati ca rabdarea este antidotul maniei!

RAC 22.06-21.07: Doriti sa va extindeti lumea si, daca nu puteti calatori, ar trebui sa va bucurati de invatarea a ceva nou, sa va inscrieti la un curs sau sa studiati ceva ce va largeste orizontul. Marte va ofera suficienta energie pentru a lucra din greu, asa ca nu trebuie decat sa treceti la treaba. Succes!

LEU 22.07-22.08: Aceasta este o saptamana perfecta pentru a studia si un moment bun pentru a scrie, poate fi chiar un mod distractiv pentru a invata o limba noua. Veti face tot ce puteti pentru a explora mai mult si chiar veti vorbi cu oameni din tari sau culturi diferite.

FECIOARA 23.08-22.09: Cresterea haosului, a tensiunii si a activitatilor de pe frontul legat de casa va intensifica nevoia de odihna. Din fericire, atitudinea pozitiva fata de viata va face dornici de explorarea adevarurilor pe care nimic se pare ca nu va opreste sa le si aflati.

BALANTA 23.09-22.10: Munciti din greu si sunteti productivi. Marte va face insa superagresivi si convingatori in conversatiile cu ceilalti. Aveti grija sa nu ridicati tonul prea tare! Razbunarea nu ii face pe oameni sa va asculte, soapta insa, da.

SCORPION 23.10-21.11: Sunteti inconjurati de o protectie divina, deoarece norocosul Jupiter este in semnul dumneavoastra. Venus va imbunatateste relatiile la locul de munca, asa ca va veti concentra mai mult ca de obicei si veti reusi sa demarati proiecte importante.

SAGETATOR 22.11-21.12: Casa si familia continua sa se afle in centrul atentiei dumneavoastra. Cu toate acestea, Mercur si Venus va indeamna sa iesiti si sa socializati. Veti fi implicati in activitati legate de un eveniment sportiv sau de o petrecere in familie, iar Marte preia conducerea si va influenteaza spiritul competitiv.

CAPRICORN 22.12-19.01: Va ocupati de intalniri, conversatii, studiu, cititi si faceti calatorii scurte. Marte sta ascuns in graficul dumneavoastra, ceea ce inseamna ca sunteti ocupati undeva, in spatele scenei. Fiti constienti ca cineva care nu este tocmai bine intentionat sta cu ochii pe dumneavoastra.

VARSATOR 20.01-18.02: Mercur va ajuta sa comunicati cu ceilalti, iar Venus va va indulci cuvintele, facandu-va mai fermecatori si mai diplomati decat de obicei. O intalnire cu prietenii va va determina sa ganditi un pic altfel. Iesiti si implicati-va mai mult!

PESTI 19.02-20.03: Soarele se afla in semnul dumneavoastra si acest lucru va energizeaza si va atrage oameni favorabili in viata personala. Marte va starneste ambitia si Jupiter va determina sa explorati mai mult. Veti castiga insa destui bani, pe care ii veti cheltui pe lucruri frumoase pentru dumneavoastra si cei dragi.