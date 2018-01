Horoscop: Ce sfânt este protectorul zodiei tale

Berbec – Sfantul Apostol Petru

Apostolul Simon Petru este asemanat cu zodia berbecului. Asemeni unui berbec veritabil, Apostolul Petru era o fire impulsiva, dar reusea sa se impuna prin simpla prezenta datorita calitatilor de lider. Ne este cunoscut faptul ca Apostolul Petru a fost imputernicit de catre Dumnezeu pentru a decide cine intra sau nu pe portile Raiului. Ca atare, berbecul este o fire autoritara, care se aprinde repede.

Taur – Sfantul Apostol Simon Zilotul

In Biblie, Sfantul Apostol Simon Zilotul, mai este cunoscut si ca Apostolul Simon Canaanitul, o personalitate increzatoare in propriile forte. Este un simbol al determinarii si al entuziasmului. De asemenea, Apostolul Simon este un personaj care pune accent foarte mare pe partea materiala. Prefera confortul material si este o fire foarte incapatanata.

Gemeni – Sfantul Apostol Iacob

Dintre cei 12 Apostoli, Iacob ( cel Tanar, fiul lui Alfreu ) reprezinta tipul intelectualului. Chiar daca era un intelectual si avea o abilitate extraordinara de a-si expune ideile, Apostolul Iacob era instabil, nestatornic si schimbator. Gemenii dau dovada de o energie inepuizabila, sunt inventivi si spontani.

Rac – Sfantul Apostol Andrei

Sfantul Andrei, cunoscut la noi si ca ocrotitorul Romaniei, este un familist convins, un pacifist ce prefera linistea. Este dependent de casa si de familie, este sensibil, linistit si predispus la meditatie. Este in stare de orice pentru cei dragi, fiind in acelasi timp si o fire fidela. Daca ei nevoie de o persoana care sa te inteleaga, nativul din zoia racului este cea mai potrivita persoana.

Leu – Sfantul Apostol Ioan

Prezenta leului este de fiecare data remarcabila, la fel ca si a Sfantului Apostol Ioan. Era un bun orator si se simtea in largul lui atunci cand era in centrul atentiei. Cu o personalitate puternica, prea aspru uneori, incerca sa-i convinga pe ceilalti de ideile sale. Cu toate acestea, era o personalitate generoasa, iubitoare si respectata de catre cei din jur.

Fecioara – Sfantul Apostol Filip

Apostolul Filip este prin definitie tipologia omului precaut, profund si calculat. Se pricepe de minune sa isi organizeze activitatile pana la cel mai mic detaliu. Asemeni Apostolului, fecioarele sunt persoane meticuloase, rabdatoare. Sunt atente la detalii, devenind astfel perfectioniste. Au tendinta de a-i critica pe cei din jur, ajungand sa se critice si singure de cele mai multe ori.

Balanta – Sfantul Apostol Bartolomeu

Balantele sunt cunoscute pentru diplomatia lor, pentru tactul si puterea de convingere de care dau dovada la fiecare pas. La fel si Sfantul Apostol Bartolomeu, care avea o personalitate echilibrata si nu accepta inselaciunea si minciuna. Balantele sunt persoane corecte, foarte buni conducatori si pot ajunge pana la manipulare atunci cand vor sa obtina ceva.

Scorpion – Sfantul Apostol Toma

Cunoscut in popor sub denumirea de „Toma Necredinciosul „, Apostolul Toma nu era numai indoielnic (de unde si denumirea populara), dar era si o fire orgolioasa, ambitios si pasional in acelasi timp. Chiar daca i se potriveste de minune expresia ” nu cred pana nu vad”, atunci cand se convinge de ceva, scorpionul da dovada de un devotament incredibil care va dura toata viata.

Sagetator – Sfantul Apostol Iacob (cel Batran, fiul lui Zevedei)

Este unul dintre cei trei Apostoli (Petru, Ioan si Iacob) care au intemeiat biserica, fiind considerat patron spiritual al acesteia. Este cunoscut pentru spirilul cooperativ extrem de dezvoltat, pentru dreptatea de care dadea dovada, pentru onestitate si consecventa. Asemeni Apostolului, sagetatorul este un luptator convins, un iubitor al calatoriilor si deplasarilor.

Capricorn – Sfantul Apostol Matei

Apostolul Matei era insarcinat cu colectarea taxelor in guvernul Romei. Acesta era foarte mandru de pozitia pe care o ocupa, de puterea si statutul pe care aceasta i le oferea. Cu toate acestea, Apostolul Matei nu facea abuza de functia lui, ba mai mult, era o persoana corecta, integra si onorabila. Prin urmare, capricornul este o fire ambitioasa, corecta si constiincioasa, intotdeauna orientata catre succes.

Varsator – Sfantul Apostol Iuda (Tadeu)

Apostolul Iuda Tadeul a fost cela care s-a preocupat si s-a implicat in acelasi timp de bunastarea celor neajutorati. Este, de asemenea, protectorul cauzelor nobile fiind intotdeauna dispus sa ii ajute pe cei necajiti. Varsatorii sunt persoane creative, cu o dorinta de cunoastere nebanuita, dar au tendinta de a se descuraja foarte repede.

Pesti – Apostolul Iuda ISCARIOTEANUL

Cunoscut si drept cel care l-a vandut pe Iisus pe 30 de arginti, Iuda Iscarioteanul avea un spirit organizatoric foarte bine conservat. Totodata, el este si o persoana sensibila, retrasa si timida, usor influentabil, cu o mare predispozitie de a intra in depresii. Pestii sunt persoane familiste, intelegatori, insa de cele mai multe ori nu se regasesc in realitatea inconjuratoare, fapt ce declanseaza si depresiile despre care va vorbeam.