Horoscop chinezesc Anca Dimancea. "Avem o problemă cu trei elemente". Ce nenorociri urmează

Nu scăpăm de un accident că dăm de un alt eveniment nefericit, iar lumea se întreabă ce se întâmplă. Parcă sunt mai multe nenorociri ca niciodată.

Anul câinelui de pământ ne aduce nenorociri

Anca Dimancea a vorbit la Antena Stars care sunt cauzele astrologice ale evenimentelor neplăcute din ultima vreme. Anul câinelui de pământ este unul puternic și suntem puși, din păcate, în fața unor situații dificile inevitabile.

„Din păcate, în anul acesta al câinelui este pământul foarte puternic. Problema e că noi am intrat pe data de 15 mai în elementul foc ascuns. E un an cu această predispoziție, până pe 15 februarie. Am asistat și la multe cutremure, am asistat și la erupții.

