Horoscop chinezesc Anul Câinelui. Cum sunt persoanele născute în Anul Câinelui

Horoscop chinezesc Anul Cainelui. Talismane

Daca esti nascut in Anul Cainelui, iata care sunt talismantele tale:

Numere norocoase: 3, 4, 9 sau combinatiile dintre cele trei numere

Culori norocoase: rosu, verde, violet

Flori norocoase: trandafir, orhidee

Zile norocoase: 7, 28 din fiecare luna a Calendarului lunar chinezesc.

Luni norocoase: a 6-a, a 10-a si a 12-a, din Calendarul lunar chinezesc.

Directii norocoase: est, sud si nord-est.

Pentru persoanele nascute in Anul Cainelui sunt considerate mai putin norocoase culorile: albastru, alb si auriu, numerele 1, 6 si 7, sud-est, si lunile a 5-a si a 8-a din calendarul lunar chinezesc.

Horoscop chinezesc Anul Cainelui. Personalitate

Persoanele nascute in Anul Cainelui sunt loiale, oneste, amabile, dragute si foarte precaute. Pentru ca au un simt al loialitatii foarte dezvoltat, acesti oameni li se dedica trup si suflet celor pe care ii iubeste. Nu sunt foarte buni comunicatori si le este destul de dificil sa isi exprime sentimentele, de aceea vor lasa impresia ca sunt incapatanati. In realitate, insa, ei sunt persoane linistite, care isi doresc un trai onest, intr-o familie iubitoare in care sa domneasca armonia. Cine s-a nascut in anul Cainelui este gata oricand sa-si ajute semenii, se lasa de multe ori pe ultimele locuri in ordinea prioritatilor, pentru a avea grija de satisfacerea nevoilor celorlalti. De aceea este si foarte socat cand cineva il tradeaza sau ii insala asteptarile.

Horoscop chinezesc Anul Cainelui. Sanatate

La capitolul sanatate, persoanele nascute in Anul Cainelui stau foarte bine. Sunt firi optimiste, active, deci rezistente la boli din sfera racelilor, gripelor etc.

Pentru ca nu sunt firi materialiste, sunt destul de degajate si n-au probleme cu stresul, anxietatea sau grijile legate de bani.

Horoscop chinezesc Anul Cainelui. Cariera

Pentru ca sunt firi loiale, cele mai potrivite cariere pentru persoanele nascute in Anul Cainelui sunt cele in care isi pot ajuta semenii: politie, cercetare, consiliere, design interior, invatamant, politica, clerici, justitie.

