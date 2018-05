Horoscop chinezesc Anul Dragonului. Cum sunt persoanele născute în Anul Dragonului

Afla aici cum sunt copiii nascuti in Anul Dragonului.

Horoscop chinezesc Anul Dragonului. Talismane

Daca esti nascut in Anul Iepurelui, iata care sunt talismantele tale:

Numere norocoase: 1, 6, 7 sau combinatiile dintre ele

Culori norocoase: auriu, argintiu, alb-gri

Flori norocoase: floarea dragonului, clerodendron

Zile norocoase: 1 si 16 din fiecare luna a Calendarului lunar chinezesc.

Luni norocoase: a 3-a, a 4-a si a 7-a din Calendarul lunar chinezesc.

Directii norocoase: est, nord si vest

Pentru persoanele nascute in Anul Dragonului sunt considerate mai putin norocoase culoarea albastru si verde, numerele 3 si 8 si combinatiile dintre ele, directiile nord-vest si lunile a 5-a si a 6-a din calendarul lunar chinezesc.

Horoscop chinezesc Anul Dragonului. Personalitate

Persoanele nascute in Anul Dragonului sunt cele mai puternice din zodiacul chinezesc, desi nu au o reputatie foarte buna. Se spune despre nativii zodiei ca sunt incapatanati si ca au limba ascutita. In antichitate se spunea ca Dragonii stapanesc totul pentru ca sunt caractere dominatoare si ambitioase. Dragonii sunt persoane curajoase, tenace, inteligente, entuziaste si increzatoare. Nu le este teama de provocari si isi asuma riscuri. Totusi, ei mai pot fi agresivi, mai ales cand sunt nervosi. Nu le place sa fie criticati. Dragonii nu se considera deloc persoane arogante sau enervante, dimpotriva.

Horoscop chinezesc Anul Dragonului. Sanatate

La capitolul sanatate, persoanele nascute in Anul Dragonului stau destul de bine. Sunt firi foarte muncitoare si pot avea probleme cu stresul si tensiunea arteriala. Persoanele mai in varsta ar trebui sa fie atente la functionarea ficatului si a vezicii biliare, intestine si stomac, in timp ce Dragonii tineri ar trebui sa aiba grija de piele. Plimbarile si yoga sunt excelente pentru nativii acestei zodii.

