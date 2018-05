Horoscop chinezesc Anul Şarpelui. Cum sunt persoanele născute în Anul Dragonului

Afla aici cum sunt copiii nascuti in Anul Sarpelui.

Horoscop chinezesc Anul Sarpelui. Talismane

Daca esti nascut in Anul Iepurelui, iata care sunt talismantele tale:

Numere norocoase: 2, 8, 9 sau combinatiile dintre ele

Culori norocoase: negru, rosu, galben

Flori norocoase: orhidee si cactus

Zile norocoase: 1 si 23 din fiecare luna a Calendarului lunar chinezesc.

Luni norocoase: 1, a 8-a si a 11-a din Calendarul lunar chinezesc.

Directii norocoase: est, vest si sud-vest

Pentru persoanele nascute in Anul Sarpelui sunt considerate mai putin norocoase culoarea maro, alb si auriu, numerele 1, 6 si 7 si combinatiile dintre ele, directiile nord-vest si nord-est si lunile a 3-a, a 9-a si a 12-a din calendarul lunar chinezesc.

Horoscop chinezesc Anul Sarpelui. Personalitate

Persoanele nascute in Anul Sarpelui sunt considerate cele mai enigmatice din toate cele 12 zodii. Oamenii nascuti in anul Sarpelui sunt intuitivi, se ghideaza dupa propriile rationamente, sunt reticenti si discreti. Nu le place deloc sa dea gres, de aceea sunt foarte motivate in atingerea obiectivelor.

Sarpele este un simbol al intelepciunii, de aceea, persoanele nascute in aceasta zodie sunt inteligente, intelepte, bune comunicatoare, desi vorbesc putin. Cine este nascut in aceasta zodie este recunoscut pentru maniera in care gandeste. Nativii zodiei sunt materialisti, doresc ce este mai bun pentru ei, dar n-au rabdare la cumparaturi.

Persoanele nascute in aceasta zodie prefera sa munceasa singure, se streseaza usor, si au nevoie de timp in solitudine ca sa-ti revina.

Horoscop chinezesc Anul Sarpelui. Sanatate

La capitolul sanatate, persoanele nascute in Anul Sarpelui prefera viata linistita, departe de agitatie si stres. Nu le plac programele incarcate, ci cele in care au timp sa se relaxeze.

