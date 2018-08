Horoscop COMPLET Mariana Cojocaru 15 august-8 septembrie: De la Sfânta Maria Mare la Sfanta Maria Mica zodiile trec prin schimbări mari

Berbec

O perioada buna de a te ocupa de cheltuielile cotidiene. Cu toate ca vrei mai mult decat îţi permite bugetul disponibil, astrele iti transmit că au grijă să-ţi ofere doar ce ai nevoie. Ar fi indicat sa faci un bilant al veniturilor din munca pe care o desfăşori. O discutie cu un prieten te ajută să vezi lucrurile mai clar si să-ţi trasezi noi direcţii în acest sens.

Taur

Este o perioada minunata pentru tine. Debordezi de energie si reusesti sa îi molipsesti si pe cei din jur cu cheful tau de viata. Alcatuieste-ti un plan de activitati pentru urmatoarele saptamani. Bine ar fi sa incluzi in preocuparile tale cursuri de dezvoltare personala si relationala. Nevoia de a te pune in valoare este evidenta, astfel ca ceva retusuri la propria-ti persoana ar fi binevenite.

Gemeni

Ocupa-te de activitati usoare si vorbeste cat mai putin. Problemele de sanatate iti pot crea neplaceri, dar stii despre ce este vorba si cum sa le ameliorezi. In a doua parte a perioadei te vei simti mult mai bine si vei reveni in mijlocul celor dragi. Incerca sa discuti cu un prieten apropiat despre cariera sau despre imbunatatirea pozitiei tale sociale.

Rac

O perioada interesantă la capitolul prieteni. Acestia roiesc in jurul tau, oferindu-ti idei, sfaturi sau informatii diverse. Atentie ca sunt şi persoane false in jurul tau! Se recomanda sa discerni cu prudenta ce ti se spune, deoarece multe informatii au scopul de a-ţi crea neplaceri. Spre seara vrei sa fii doar cu tine însuţi, resimţind oboseala de peste zi.

Leu

Se remarcă relatia cu sefii. S-ar putea sa fii convocat la o discutie importanta in legatura cu felul in care iti indeplinesti sarcinile de serviciu. Exista nemultumiri si reprosuri din partea colegilor, insa fii atent la ce ti se spune. Sustine-ti punctul de vedere cu prudenta. Daca ti se indica noi directii de urmat in plan profesional, este bine să actionezi in consecinta.

Fecioara

Calatoriile in strainatate sau studiile pe termen lung sunt subiectele principale ale acestei perioade. Exista varianta sa-ti programezi o calatorie in afara granitelor tarii sau sa fii nevoit sa pleci departe. Razgandirile pot fi frecvente. O persoana din anturajul tau iti poate oferi solutii sau sfaturi bune in privinta pregătirii tale profesionale.

