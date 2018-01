HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2018: Se închide un ciclu karmic de 18 ani, Luna neagră va trece pe casa banilor

HOROSCOP CRISTINA DEMETRESCU 2018: Iata ca a venit momentul sa descriu cea mai mare provocare a anului 2018. Cu doua planete grele si serioase in Capricorn, Saturn & Pluton, n-as exagera daca as spune ca sunteti Greii Zodiacului. Dar e prilej de bucurie pentru noi ceilalti, pentru ca dupa un ciclu de aproape treizeci de ani cat ati pasat la altii pe Saturn al vostru, planeta care nu-i chiar o minge, ci chiar o roca, noi ceilalti, care ne-am priceput sau nu sa invatam cum se joaca volei cu un bolovan, stam acum si ne uitam la dvs., Marii Maestri, la adevarata demonstratie de intelepciune, maturitate, profesorat in insusirea lectiilor oferite de planeta care in sfarsit a ajuns acasa, susţine Cristina Demetrescu.

Eu, Sagetatoarea, care tocmai i-am urat "Drum Bun!" stimabilei planetei, rasuflu usurata si ii multumesc lectiilor grele, dar necesare pe care mi le-a oferit timp de aproape 3 ani. Saturn in Sagetator a fost greu tolerat de Capricorni, in primul rand pentru ca a traversat casa incercarilor de orice gen, medicale, conflictuale, legale, framantarilor subconstiente, greu de scos la suprafata si de tradus etc., insa asa cum guvernatorul Sagetatorului, Jupiter, insusi fiul lui Saturn s-a ascuns de tatal lui pentru a nu fi mancat, asa si Saturn a ascuns in ultimii 3 ani, adevaratele cauze ale problemelor pe care le resimteati. Unii ati dus o adevarata lupta cu ceva nevazut, dar care s-a format lent si sigur in spatele dvs. A pus presiune maxima asupra relatiilor, sanatatii, mintii, subconstientului, identitatii chiar, facand din niste oameni recunoscuti pentru puterea lor de stapanire, control si autoritate, persoane vulnerabile. Chiar daca anul acesta va fi o algomerare de planete in zodia dvs., mai putin in ianuarie cand il aveti si pe Venus cel bun si norocos ce va daruieste mici bucurii, speranta sau satisfactii venite din tot felul de realizari, inclusiv de ordin fizic, facandu-va mai frumosi, tot restul anului avem de carat bolovani dintr-o parte in alta, insa macar de aici inainte, nu mai aveti dileme, intrebari, nebuloase, de ce-uri. E clar. Veti sti ce aveti de facut, veti identifica si veti trece la treaba.

Daca vorbim despre problemele subconstietului si incercari despre care ati putut vorbi mai putin cu ceilalti, veti reusi de acum sa iesiti din starea de apasare, suferinta, incertitudine, sentimentul de prizonier al unei traume, va veti intreba de ce ati intarziat sa faceti ceva pentru voi, veti afla cauzele depresiilor, care nu sunt mereu provocate de dvs., ci poate de nereguli pe care le-ati fi rezolvat, daca ati fi stiut de ele, veti crea scopuri si motivatii. Nivelul de vibratie pe care stati este una din cauzele principale ale nemultumirii dvs. de pana acum. Profesiile sunt ierarhizate si ele pe vibratii. Una este sa traiesti din vanzarea tigarilor, alta este sa fii medic.

Am tot vorbit in anii precedenti despre necesitatea deschiderii dvs. spirituale, care v-ar fi ajutat sa vedeti mai limpede sau macar sa pacaliti o serie de incercari de neinteles. Cei care s-au concentrat numai pe cariera si schimbarile survenite in cariera, nu s-au plans si nu se plang, caci au avut o perioada prolifica, de care beneficiaza in continuare. Insa ei sunt cei care au stiut sa isi asume niste schimbari sau renuntari, pe care nu oricine le-ar fi facut. Unii Capricorni s-au surprins prin curajul de care au dat dovada, trecand de la o meserie la alta sau asumandu-si noi provocari. Altii inca va luptati cu conservatorismul. Sunteti profesionisti si acum urmeaza o gluma, luati-o ca atare! Pana si un hot, daca e Capricorn, e profesionist si poate si lui i-a venit randul sa schimbe ceva, dar e greu sa renunte la cata "specializare" a acumultat. Destinul sau Sensul Vietii ramane pe casa transformarilor majore pana in 16 noiembrie 2018, deci aveti timp sa va mai ganditi.

In primul rand Pluton, planeta schimbarii sta in Capricorn din 2009 pana inclusiv 2024. Actioneaza incet, dar sigur si atunci cand trece timp de doi ani peste Soarele fiecarui nativ Capricorn, are cu adevarat puterea sa schimbe la acel moment tot. Anul acesta este si randul celor nascuti intre 8 si 11 ianuarie.



Altfel Saturn isi programeaza cel putin pentru anul acesta o serie de lectii de care crede ca aveti nevoie sa invatati ceva nou, ceva ce credeati ca stiati, doar ca acum va arata lucrurile intr-o noua lumina si va provoaca cum nu va asteptati. Fiind la el acasa sunt convinsa ca nu va da cu piciorul in scaune si mese, se va comporta civilizat, dar pe aceia pe care va gaseste pe vibratie foarte joasa, nu cred ca scapati neciupiti zdravan de urechi. Nu degeaba se numeste planeta Profesor, caci are apucaturi de profesor batran de scoala veche. Pana pe 17 decembrie 2020 cat are de gand sa ramana la catedra in Capricorn, in functie de fiecare dintre voi, va va supune atent si organizat la toate probelede care aveti nevoie sa va maturizeze, sa va remodeleze, sa va ajute sa spargeti tipare vechi, care v-au tinut incorsetati in ultimii 3 ani, sa va invete sa claditi la propriu sau la figurat, sa renuntati si apoi sa o luati de la zero, sa va verifice lipsurile din trecut peste care voi v-ati apucat sa asezati caramizi ce nu sunt bine sustinute de o structura slaba. Atentie, acest tip de tranzit epuizeaza, nu va mai irositi energia cu orice! Concentrati-va doar asupra problemelor importante. Pot veni mai multe pe cap deodata. Dar stiti ca e o vorba "nu da Dumnezeu omului mai mult decat poate duce!"



Va sunt testate limitele si chiar daca stresul este mare, exista un amendament al lui 2018. Spuneam ca spre deosebire de ianuarie cand il aveti pe Venus pe post de indulcitor, pana pe 6 august aveti si Ispita, adica Lilith sau Luna Neagra. Sunt oameni care nu stiu cum sa primeasca provocarile in viata si multi se apuca de baut si de fumat sau o faceau si pana acum, dar Lilith scade vibratia si este in detrimentul dvs., pentru ca una este sa fumezi si sa bei de placere, alta este sa faci asta de frica. Nu are rost sa va distrugeti sanatatea si tenul, ca sa constatati in 2020 ca de fapt era nevoie sa ramaneti lucizi si prezenti in acele lectii de viata. Pentru altii Lilith modifica comportamentul, avand ceva probleme de rezolvat devin cinici sau mai bine zis, mai cinici decat erau, caustici, taiosi, nesuferiti pentru ceilalti, reci, din oameni calzi si blanzi, ma rog nu ca ar fi punctul dvs. forte, dar dragalasenia Capricornului are ceva special, tocmai pentru ca nu te astepti la ea, este floare rara. Sunt femei pe care Lilithle va transforma in sclavele sale si vor deveni ispite, vor suci mintea barbatilor sau cad intr-o extrema a unei vieti usor desfranate, nu stiu, poate dintr-o dezamagire. Insa un om stapan pe sine, Lilith il va face doar mai irascibil. Nu uitati ca de data acesta Universul este de vina. El arunca cu chiftele! Nu mama, nu tata, nu prietenii, nu seful statului, nu societatea in care traiti. Ridicati privirea in sus si vedeti daca vedeti cerul. Daca nu si simtiti ca deasupra capului este un plafon, nu stiu daca in 2018 veti iesi la suprafata, dar va trebui sa va straduiti sa o faceti bazandu-va pe aceleasi reguli de morala, bun simt, spirituale pe care unii desi le-ati cunoscut, ati ales sa le ignorati.



Spuneam ca o data cu Saturn deveniti constienti de scheletii din dulap. Poate erati si inainte, dar nu ati dat importanta. Marte este o planeta care anul acesta are un tranzit lung in Zodia dvs. din cauza retrogradarii. Ea se va misca du-te, vino intre segmentul vietii personale si casa banilor castigati prin munca dvs., majoritatea anului. In Capricorn va fi intre 18 martie - 16 mai si intre 14 august-11 septembrie. De asemenea este o planeta de care multi se tem, insa norocul dvs este ca in Capricorn Marte se simte aproape ca la el acasa, facandu-va luptatori, ambitiosi, determinati, curajosi si centrati pe obiective clare. Sigur ca si el creeaza nervi, consum, insa odata identificate problemele pe care le aveti de rezolvat, veti fi un fel de Jedi de neoprit in rezolvarea acestora. Veti lupta chiar si impotriva propriei autodistructivitati, ceea ce este o chestiune de rafinament. Dar in principiu, multe trebuiau inchise in 2017, doar ca nu toti ati stiut pec e musuroi de furnici stati. Acum veti sti. Puteau fi chestiuni medicale, caci tranzite pe sanatate nu veti mai avea decat prin februarie cand e posibil sa faceti o interventie chirurgicala. Mai trebuie sa fiti atenti insa cei care schiaza sau urca pe inaltimi. Atentie la accidente cu dantura. Spuneam ca Marte va sta si pe casa banilor si unele chestiuni implica cheltuieli destul de mari, insa vorbim imediat despre asta, inca nu am ajuns. Evitati ranirile pe corpul fizic, actele de violenta, interventiile estetice. Atentie la afectiunile ochilor. 2018 nu este despre imbolnavire, ci despre vindecare, insa nu cautati cu lumanarea sa va faceti operatii estetice, tatuaje sau alte chestiuni de estetica.

Deveniti mai constienti de problemele din relatii, dar veti fi mai puternici, fie a le rezolva, fie a pune cap relatiei. 2018 este pentru Capricornii care au vorbele la ei, isi provoaca partenerii, mai ales pe cei cu care au construit relatii puternice, chiar si privite prin prisma banilor sau a investitiilor. Este un an de renuntare. Daca aveti ce rezolva in relatie, faceti-o, cu toate iesirile dvs. emotionale scapate de sub control, anul acesta, dar daca stiti ca ati fost lezati din cale afara, nu vad rostul sa va agatati de ceva ce stiti ca va face rau. Folositi-l pe Marte sa luptati, nu-l folositi impotriva dvs.

Capricornul si Varsatorul sunt cele mai solicitate zodii anul acesta, despre Capricorn si Saturn vom mai vorbi si in 2019 si 2020, insa pentru anul acesta, pana va obisnuiti cu energia lui, aveti grija la efectele lui Marte si a Lunii negre! Repeziti din fire fiind, riscati sa nu descifrati de la bun inceptut lectia Saturniana, facand adevarate drame din situatii firesti. Nu va napustiti si nu va pierdeti cu firea, caci toate se vor revela la timpul lor.

Din 6 august Luna neagra va trece pe casa banilor castigati prin munca sau activitatile dvs., acolo unde este si Nodul Sud Karmic din 29 aprilie 2017 pana la 16 noiembrie 2018. Nodul sud Karmic poate aduce eliberari ale unor culpabilitati adunate de-a lungul timpului fie din viata aceasta, fie din viata anterioare, fie ale inaintasilor dvs. prin situatii neprielnice legate de bani, fara nicio legatura aparent intre o suma pierduta sau necastigata si evenimentul karmic. Lilith aduce cheltuieli, fluctuatii ale incasarilor, mai ales pentru cei cu activitati liberale, posibile amenzi, penalitati, griji nefondate legate de castiguri, dar si tentatia de a castiga peste noapte din te miri ce pariuri, jocuri sau investitii capcana. Daca asta ar fi tot, ar fi bine, insa axa Nodurilor lunare, aduce eclipse, anul acesta cu una mai mult decat in anii precedent. 31 ianuarie, 15 februarie, 13 si 28 iulie si ultima in 11 august sunt zile de eclipsa de Luna sI Soare, deci nu va aruncati cu coarnele inainte in luarea unor decizii serioase financiare, dar nici nu luati si nu dati bani cu imprumut sau nu mizati pe castiguri fabuloase de unde stiti ca nu ati depus efort. Stati departe de tentatiile internetului si tot ce tine de platile online nesecurizate. Interesant este ca tot din pricina retrogradarii lui Marte, in perioadele 17 mai – 13 august si apoi 12 septembrie – 15 noiembrie aceasta planeta aduce cheltuieli nepreconizate sau preconizate, dar neselectate suficinet de bine ca sa nu va dea senzatia de sufocare. Cum cele doua zodii vecine, Capricorn si Varsator stau pe casa vietii personale si a banilor, sigur ca tot ce leaga persoana dvs. de cheltuieli sau castiguri fara rost, ilegale, negandite sau care pur si simplu va depasesc potentialul lucrativ, va vor da batai de cap. Daca divortati, trebuie sa nu mizati in 2018 pe castiguri extraordinare in urma partajelor. Pare mai degraba ca pentru a nu va degrada foarte tare in razboaie care va deconcentreaza de adevaratele obiective, dvs. sunteti cel care trebuie sa renunte la ceva. In ianuarie fiti atenti la decizii financiare ce ar fi fortate de un prieten sau de un grup de prieteni. Luati hotarari doar pentru voi. Atentie in iunie si septembrie, apropo de ideea de a fi prins intr-o capcana financiara.



2018 este un an social, in care va veti face prieteni, poate incercand sa descoperiti ceva impreuna cu acestia. Va vor atrage persoanele profunde, care spun lucruri la care dvs. nu va ganditi, care va stimuleaza si aduc comunicarea la un nivel superior. In mai si august puteti trai astfel de momente legate de oameni, prieteni, maestri, indrumatori, persoane care va ajuta sa intelegeti sensul lucrurilor. Saturn nu sta singur cu dvs. intr-o sala de curs, ci va ajuta sa intrati in contact cu cine este nevoie pentru a va deschide mintea. Acelasi Jupiter aflat pana pe 8 noiembrie in Scorpion pe casa prietenilor si a protectiei in ceea ce va priveste, intra dupa aceasta data pe casa sanatatii si a vindecarii spirituale, aproximativ o data cu Nodul Sud Karmic care se deplaseaza de pe casa banilor in sfera vietii dvs. personale sau care are legatura cu relatia de casatorie. Exista posibilitatea une vindecari de boala, posibil din cele aparute in perioada decembrie 2014-decembrie 2017 sau suflet, prin credinta, dar si prin oamenii pe care ii primiti in viata dvs. sau ii aveti deja si le permiteti sa va ajute.

Venus retrogradeaza in 2018 intre 5 octombrie si 15 noiembrie si datorita acestui fapt, sta mai mult pe doua sectoare, intre august si decembrie si anume cariera si prieteni. Exista posibilitatea ca schimband ceva sa cunoasteti oameni noi, valorosi. Daca incepeti o activitate noua, cei mai buni agenti de marketing vor fi prietenii. Prietenii va pot face recomandari, de ce nu? Totusi tranzitul implica si castiguri materiale din munca dvs. Septembrie si noiembrie sunt luni importante pentru cariera, pentru reusite, premii, recunoasterea meritelor, iar septembrie, octombrie si decembrie vin cu bani, dar si cu mult ajutor din partea celor care doresc s ava promoveze. Venus retrograde aduce intalniri sau impacari cu prieteni vechi si nu in ultimul rand posibile iubiri ce pleaca dintr-o prietenie sau o relatie aranjata de prietenii dvs.

Pentru unii se poate intampla sa intalniti un partener de drum lung si mai devreme sau mai tarziu, sa urmeze o casatorie. Va linistiti putin in privinta caminului, va asezati, nu mai sunteti pe fuga sau pe punctul de plecare. Poate finalizati o perioada profesionala in care serviciul v-a pus pe drumuri, poate va mutati sau poate pur si simplu intre 15 mai si 6 noiembrie, cantariti avantajele si dezavantajele unei locuinte si trageti concluzia ca e timpul sa nu mai cautati altceva.



Pentru cei mai tineri si nu numai poate incepe o perioada de 7-8 ani de suisuri si coborasuri sentimentale, care va situeaza si in vibratia nevoii de schimbare, va solicita constiinta, dar va si ajuta, avand in vedere piramidele de pamant ce se pretrec, cel putin in 2018 in august si septembrie, sa nu va opriti decat la persoana care va fi cea mai potrivita sa construiti ceea ce v-ati propus in viata. Nu in ultimul rand aceste piramide pe semne de pamant va fac mai creativi, mai ingeniosi, dar poate nu veti sti la momentul potrivit lucrul acesta, ci mult mai tarziu, atunci cand veti privi rezultatele muncii dvs.



Incepand cu 16 noiembrie, Nodul Sud Karmic intra pentru un an si jumatate in Capricorn, inchizand astfel un ciclu de 18 ani, eveniment ce atrage dupa sine scadente karmice obligatorii si necesare pentru a merge inainte. Nu le caram pe toate cu noi in viata, ci din cand in cand oprim si descarcam cele acumulate, fapt ce se produce prin lectii clare ce arata daca am invatat sau nu ceva anii anteriori. Va fi un subiect ce il voi dezvolta in previziunile lui 2019. In aceslasi timp, Destinul pe zodia opusa, Rac, poate aduce in viata dvs. o casatorie sau situatii ce tin de destinul consoartei ori de destinul dvs. in comun.