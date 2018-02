Horoscop CULINAR săptămânal pentru 12-18 februarie 2018. Ce alimente îţi sunt necesare pentru zodia ta ca să îţi meargă bine

Mancarea noastra cea de toate zilele inseamna mai mult decat hrana vitala pentru supravietuire. Fiecare zodie are saptamanal aspecte astrologice predominante care influenteaza anumite situatii de viata, fie ca este vorba de bani, sanatate, colegi, familie, iubire, dezvoltare personala. Iar mancarea pe care o mananci este ca o haina pe care o porti in functie de ocazie. Ea vine cu o energie anume care iti este benefica si te sustine, sau din contra.

Iata fiecare zodie de ce tip de alimentatie are nevoie in saptamana 12-18 februarie 2018 ca sa beneficieze de cele mai bune auspicii si energii astrale indicate in horoscopul culinar saptamanal.

Horoscop CULINAR saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Socializeaza prin mancare

Ai foarte multa energie concentrata in jurul aspectelor despre bani, intrucat devii foarte implicat pe subiecte ce implica fie investitia unei sume cash fie un proiect ce parea o nebunie acum cateva luni. Acum totul este despre a incerca sa faci sa se intample aceste preocupari. Stabileste relatii de amicitie cu altii prin intermediul mancarii. Toata lumea are nevoie sa manance bine asa ca intalnirile in acest sens sunt placute si utile. Alege sa mananci lucruri gustoase, hranitoare si cu preturi placute cum ar fi piept de pui cu ierburi aromatice cu garnitura de cartofi si varza de Bruxelles sau broccoli.

Horoscop CULINAR saptamanal. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Gustari savuroase fara carne

Multe lucruri te influenteaza in aceasta perioada si iti sustin toate eforturile. Cu toate acestea, tu te concentrezi pe cum iti functioneaza mintea, cum interpreteaza informatiile si cum o poti stimula cel mai mult pentru ca ea sa straluceasca si sa munceasca in avantajul tau. Nu iti parasi viata spirituala. Intalneste-te cu amicii interesati de aspectele metafizice ale vietii si de dezvoltarea personala si serviti diverse aperitive sau gustari savuroase, fara carne, cum ar fi ciuperci umplute si gratinate cu cascaval, bruschette cu rosii, usturoi si branza de capra.

Horoscop CULINAR saptamanal. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Rafinament culinar cu calorii putine pentru indrazneti

In aceasta saptamana analizata, iei in calcul cat dai tu in relatiile tale. Una sau mai multe relatii par a fi in dezechilibru si te gandesti daca sa le continui sau nu. In acelasi timp, te aventurezi mai mult in actiuni pe cont propriu, devii mai indraznet si creativ iar lucrurile chiar se intampla. Totul este despre a-ti rosti adevarul personal si a ramane sanatos in timpul acestor schimbari. Ai nevoie de mancare gustoasa, fara multe calorii si sanatoasa in acelasi timp. Pastrav la grill cu sos de iaurt elimina caloriile fara a sacrifica placerea gustului bun. Serveste cu paine proaspata prajita cu ierburi aromatice si cu un delicios vin alb Pinot Grigio.

