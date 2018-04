Horoscop. Două zodii riscă să rămână singure chiar toată viaţa

Nu este nicio surpriza aici. Varsatorul este cu adevărat fantoma zodiacului. Va ramane singur pentru ca singura persoana in care au incredere este propria persoana. Isi gasesc fericirea in singuratatea profunda. Varsatorii sunt suflete adanci, insa nu reusesc sa lege relatii cu persoanele din jur. Este foarte dificil pentru un Varsator sa isi gaseasca un partener stabil. Varsatorii adora sa viseze si sunt activisti convinsi. Intotdeauna vor crede ca pot obtine mai mult din orice situatie. Un Varsator are nevoie de spatiul sau si de timpul sau de singuratate, iar acest lucru este greu de acceptat pentru alti nativi.