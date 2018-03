Horoscop dragoste. Zodiile care vor să rămână singure toată viaţa. Nu-i duci la altar în ruptul capului

Horoscop dragoste. VARSATOR

Nu este nicio surpriza aici, scrie kfetele.ro. Varsatorul este fantoma zodiacului. Va ramane singur pentru ca singura persoana in care au incredere este propria persoana. Isi gasesc fericirea in singuratatea profunda. Varsatorii sunt suflete adanci, insa nu reusesc sa lege relatii cu persoanele din jur. Este foarte dificil pentru un Varsator sa isi gaseasca un partener stabil. Varsatorii adora sa viseze si sunt activisti convinsi. Intotdeauna vor crede ca pot obtine mai mult din orice situatie. Un Varsator are nevoie de spatiul sau si de timpul sau de singuratate, iar acest lucru este greu de acceptat pentru alti nativi.

Horoscop dragoste. BERBEC

Acest semn de foc respira pasiune, insa trebuie sa te apropii de el cu atentie. Un Berbec stie exact ceea ce isi doresti si va face orice pentru a obtine asta. Un Varsator vor trata o iubire noua ca pe un nou proiect. Poate deveni obsesiv si se poate plictisi cand crede ca ti-a atins potentialul maxim in relatie. Mereu isi va dori ceea ce nu poate sa aiba. In secunda in care se vor satura de tine, vor trece la urmatoarea cucerire. Acest lucru se intampla pentru ca traiesc cu prea multa pasiune.

Horoscop dragoste. CAPRICORN

Un Capricorn stie cum sa joaca intr-o relatie. Munceste mult si are standarde foarte ridicate. Se leaga de orice chichita din relatie. Capricornii sunt foarte selectivi, insa sunt si foarte loiali. Odata ce i-ai cucerit, pot fi ai tai pentru totdeauna. Capricornii sunt foarte dominanti, de aceea trebuie sa faci un compromis destul de mare atunci cand esti in preajma lor.

Horoscop dragoste. FECIOARA

Singurul motiv pentru care ar putea ramane singuri este pentru ca nu cred despre ei ca sunt indeajuns de buni pentru cineva. Sunt perfectionisti si plini de nesiguranta. Sunt extrem de sensibili si adora structura. Prefera un partener stabil in care sa poata avea incredere.

Horoscop dragoste. TAUR

Taurii sunt cei mai incapatanati, insa sunt foarte loiali. Au nevoie sa simta ca sunt indispensabili. In plus, pot sa ceara totul de la tine. Tin foarte mult la teritoriul lor si nu iarta incalcarile de spatiu.

Horoscop dragoste. PESTI

Pestii au suflete romantice si sunt visatorii zodiacului. Dragostea este foarte importanta pentru ei, insa daca basmul este asa cum isi doresc, intra in panica si renunta la relatie. Isi construiesc fantezii de care ajung sa fie dezamagiti.