Horoscop dragoste 2-8 aprilie 2018. Nervozitate, conflicte, dorinte de eliberare

Horoscop dragoste Berbec

Eforturile tale de a-ti urmari propriile interese sunt intampinate cu rezistenta de catre ceilelti. Partenerul de cuplu te considera prea egoist si te acuza sa nu te gandesti decat la propria persoana. Incearca sa nu fii prea dominator si sa intelegi si punctul celorlalti de vedere.

Taur

Simti o atractie sexuala puternica fata de o persoana pe care ai cunoscut-o de curand sau, poate, cineva din anturajul tau iti starneste dorinte amoroase pe care nu le-ai avut pana acum. Sentimente ascunse ies la iveala si te iau prin surprindere. Incearca sa te controlezi si sa nu devii prea insistent.

Gemeni

Urmeaza o perioada de analize, in care iti pui sub semnul intrebarii toate sentimentele, toate remuscarile, toate grijile, toate indoielile, toate dorintele. Tragi linie si o iei de la capat cu o noua abordare, cu un tel nou. Simti ca noi oportunitati iti vor aparea in cale.

