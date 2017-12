Horoscop dragoste 2018. Bat clopote de nuntă pentru trei zodii. Previziuni complete

HOROSCOP Dragoste 2018 Berbec

Anul 2018 este perfect la capitolul dragoste. Esti romantic, te ocupi mai mult de treburile casnice, insa apar si oportunitati pentru a te aventura in lume alaturi de partenerul de cuplu. Pot aparea cateva turbulente in cuplu din cauza lui Marte retrograd in Capricorn, de la sfarsitul lui iunie, pana in august, insa dupa aceea, totul este cat se poate de bine. Parteneriatul functioneaza la cote maxime.

Citeşte şi HOROSCOP MARIANA COJOCARU IANUARIE 2018: Ce zodii sunt favorizate şi care sunt nativii ghinionişti

HOROSCOP Dragoste 2018 Taur

La capitolul dragoste faci minuni, in 2018. Cand te-ai hotarat ce vrei, nimic nu-ti mai sta in cale. Depasesti orice obstacol aparut in cale si formezi o echipa imbatabila impreuna cu partenerul de cuplu. Planeta Uranus are grija sa pastreze dragoste la cote inventive si nebune tot anul, iar Venus ii confera senzualitate si rasfat. De la inceputul lunii noiembrie, cand Jupiter intra in Sagetator, viata sociala devine si mai activa. Nu este exclus sa hotarati o casatorie sau largirea familie, in perioada octombrie-noiembrie.

HOROSCOP Dragoste 2018 Gemeni

Prima jumatate a anului 2018 poate fi complicata. Esti mai sensibil la nevoile altora, insa n-ar trebui sa te neglijezi nici pe tine. Daca in lunile ianuarie si februarie te concentrezi mai mult pe cariera, luna mai poate aduce mai multa aventura impreuna cu partenerul de cuplu. Nu sunt excluse cateva calatorii romantice in doi. Relatia de cuplu se consolideaza constant, nimic nu pare sa va tulbure armonia pe tot parcursul anului.

Citeşte şi HOROSCOP 2018 CARIERĂ. 3 zodii au mari şanse de reuşită. Ce zodie ajunge anul viitor pe culmile succesului

HOROSCOP Dragoste 2018 Rac

Anul 2018 inseamna pentru tine mai multa emotie. Poti avea cateva discutii serioase cu partenerul de cuplu, in special intre ianuarie si febrarie si iunie si iulie, insa le rezolvi cu intelepciune si istetime. Incepand cu luna august te simti foarte conectat cu partenerul de cuplu, il percepi ca pe sufletul tau pereche, iti arati cu generozitate iubirea, mai ales in lunile octombrie si noiembrie.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR.RO.