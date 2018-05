Horoscop dragoste 21-27 mai 2018. Trăiri la dublu pentru zodii. Află cum te influenţează intrarea în Gemeni şi Luna în Scorpion

Horoscop dragoste. Iata cum stai la capitolul dragoste in saptamana 21-27 mai 2018.

Horoscop dragoste Berbec

Mergi cu valul. Soarele in Gemeni iti aduce mai multa comunicare. Petreci timp in compania persoanei iubite sau a prietenilor. Te concentrezi pe amanunte, astfel incat momentele intime sa fie de neuitat. Comunicarea la cote inalte aduce mai multa excitatie, iar weekend-ul se anunta mai mult decat fierbinte. Doar Luna intra in seducatoarea zodie a Scorpionului.

Horoscop dragoste. Taur

Venus danseaza in Rac, iar Taurii vor avea mai multe treburi pe la locul de munca si prea multe griji cu banii ca sa se mai gandeasca si la amor. Desi ii cam sfaraie calcaiele dupa o anumita persoana, pe care a intalnit-o de curand, timpul nu-i permite sa le faca pe toate. Vesti bune, insa, spre weekend, cand Luna intra in Scorpion si se deschide Casa a saptea a parteneriatului.

Horoscop dragoste. Gemeni

Soarele intra in Gemeni, iar nativii zodiei vor resimti cateva turbulente din cauza faptului ca pot deveni neglijenti. Nu sunt excluse niste calatorii in interes de afaceri in care fie iti poti lua partenerul de cuplu fie, daca esti singur, poti intalni o persoana care sa-ti stimuleze interesul amoros. Weekend-ul aduce scantei in dormitor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.