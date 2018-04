Horoscop dragoste 30 aprilie - 6 mai 2018. Tensiune si frustrari pentru mai multe zodii. Romantism si senzualitate pentru altele

Horoscop dragoste Berbec



Incepi saptamana cu o stare emotionala dezechilibrata si trebuie sa incerci sa te ponderezi. Petrece mai mult timp cu tine insuti si afla ce anume din trecutul tau vrea sa iasa la lumina. Nu vei reusi sa revii la starea ta extrovertita, pana cand nu iti setezi prioritatile. Cere ajutorul cuiva din familie sau din randul prietenilor, sau partenerului de cuplu daca esti implicat intr-o relatie.



Horoscop dragoste. Taur



O saptamana romantica si senzuala, in care ai curajul sa-ti arati vulnerabilitatile in fata partenerului de cuplu sau a unei persoane pe care ai cunoscut-o de curand, dar in care ai capatat incredere totala. O saptamana propice pentru planuri de lunga durata in cuplu. Daca esti singur, poti cuceri cu usurinta, flirtezi cum numai tu stii sa o faci.



Horoscop dragoste. Gemeni



Interesul romantic fata de o persoana pe care ai cunoscut-o de curand sporeste ametitor. Esti in stare sa-i pui lumea la picioare pentru a putea fi impreuna. Este recomandat, insa, sa te porti cu precautie, caci insistentele nu iti vor aduce nimic bun. Ia lucrurile incet, pas cu pas, astfel incat sa ajungeti sa capatati incredere unul in celalalt.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.