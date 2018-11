Horoscop DRAGOSTE 5-11 noiembrie 2018. Ce schimbări anunţă astrele în amor!

Saptamana incepe cu un ton cu adevarat romantic din pricina trigonului format de Soare cu Neptun in Pesti... dar totul se schimba ... dupa numai cateva ore de visat cu ochii deschisi, lumea reala isi intoarce fata spre noi!

Cam tot la acelasi moment marti 6 noiembrie, Nodurile Lunare karmice parasesc Leul si Varsatorul (unde au fost in 2017-2018) si intra in Rac si Capricorn pentru urmatorii 2 ani.

Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul DRAGOSTE din viata ta pentru saptamana 5-11 noiembrie 2018.

Horoscop dragoste Berbec

Daca ai o relatie careia ii vezi un viitor, este momentul sa faci tot posibilul sa intaresti fundatia acestei relatii. Daca relatia nu este tocmai ce-ti doresti, ar fi mai bine sa-i pui punct decat sa pierzi energies i timp. Foloseste-ti mintea si gaseste solutii. Evita conflictele.

Horoscop dragoste Taur

In dragoste ai nevoie de mai multa atentie. Este posibil sa interpretezi gresit anumite semnale pe care le transmite partenerul sau un potential partner si sa se ajunga la conflicte. Tine minte un lucru: ca sa poti incepe ceva, trebuie sa termini altceva, indiferent de costurile emotionale. Mai devreme sau mai tarziu, te vei simti mult mai bine.

Horoscop dragoste Gemeni

Pot aparea cateva turbulente in viata amoroasa pricinuite de modul in care alegi sa le gestionezi si sa comunici. Daca te concentrezi pe problema in sine, o vei accentua. Daca, insa, alegi sa te concentrezi pe rezolvarea ei, atunci ai putea vedea si solutiile. Finalul de saptamana iti poate aduce mai multa pasiune in dormitor, iar daca esti singur, sunt sanse sa-ti intalnesti jumatatea.

