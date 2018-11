Horoscop DRAGOSTE saptamana 12-18 noiembrie 2018. Mercur e din nou retrograd! Ce inseamna pentru zodia ta?

Horoscop dragoste. Dupa o saptamana impresionanta, cu schimbarea Nodurilor Lunare, intrarea lui Uranus retrograde in Berbec, Luna noua in Scorpion si Jupiter in Sagetator, te-ai fi asteptat la o pauza de acomodare. Nu va fi deloc asa. Saptamana 12-18 noiembrie 2018 vine cu evenimentele sale. Marte intra in Pesti, Venus intra in Balanta, iar Mercur intra din nou in retrograd.