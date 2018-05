Horoscop dragoste săptămâna 28 mai - 3 iunie. Cum te influenţeaza Luna plină florală din Săgetător

Horoscop dragoste. Tranzitia din luna mai in luna iunie aduce un eveniment astral special. Marti, 29 mai, are loc Luna plina in aventurosul Sagetator, eveniment ce poarta denumirea de Luna plina florala. In plus, zodia Gemeni in care ne aflam acum, ofera terenul prielnic pentru ca spiritul zburdalnicului Sagetator sa-si faca simtita prezenta in fiecare nativ.