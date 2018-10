Horoscop DRAGOSTE săptămâna 29 octombrie-4 noiembrie 2018. Săptămână astrală bogată. Află ce le aduce zodiilor în amor

Energiile iti permit sa vezi partea plina a paharului in relatii. Venus in opozitie cu Uranus de miercuri, inainte de a intra in retrograde in Balanta, aduce o schimbare in viata ta. Radacini infipte in trecut incep sa inmugureasca in prezent si sa-ti tulbure dinamica vietii de cuplu. Venus retrograd in Balanta inseamna recalibrarea relatiilor.

Citeste aici totul despre Venus retrograd in Balanta si care sunt cele 5 zodii cel mai impactate!

Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul DRAGOSTE din viata ta pentru saptamana 29 octombrie – 4 noiembrie 2018.

Horoscop dragoste Berbec

Apare ceva intre tine si partenerul de cuplu ce necesita o atentie deosebita. Poate o problema cu banii va tulbura linistea caminului, poate o schimbare la locul de munca pe care nu o anticipaserati. Venus retrograd aduce la suprafata situatii ce trebuie puse la punct. Atentie mare in gestionarea acestora.

Horoscop dragoste Taur

Viata ta amoroasa cunoaste o schimbare semnificativa. Miercuri, Venus, retrograd in sectorul parteneriatului, se va opune lui Uranus, aflat acum in semnul tau. Nu se stie ce se poate intampla sub aceasta energie. De fapt, se poate intampla orice. Poate te impaci cu cineva cu care ai avut o relatie in trecut. Poate partenerul actual iti face o surpriza cu un comportament pe care nu l-ai ancitipat.

Horoscop dragoste Gemeni

Venus retrograd inca din 5 octombrie aduce tulburare atat in sectorul bani, cat si in sectorul dragoste. Daca incerci o reimpacare cu un fost partener, s-ar putea sa ai probleme in luarea unei decizii. Este sau nu este de bun augur o a doua sansa? Daca esti deja implicat intr-o relatie, este posibil ca partenerul sa aiba o stare proasta si sa nu il poti ajuta. Nu trebuie sa te stresezi prea mult, ci doar sa ii acorzi toata atentia necesara.

