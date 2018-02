Horoscop dragoste saptamana 5-11 februarie 2018. Transformari, schimbari, dorinte nebunesti. Afla zodiile vizate

Horoscop dragoste. Berbec

Te bucuri de un magnetism special in relatiile cu toate persoanele din jurul tau. In plan sexual, exista o intensificare a sentimentelor fata de persoana iubita, ai nevoie de o mai multa apropiere. Iti exprimi cu usurinta si orice traire interioara.

Taur

Te bucuri de un sex-appeal pe care persoanele de sex opus il observa imediat. Ai multa energie si reflexe rapide. Dorintele “nebunesti” iti sunt impartasite de persoana iubita pe care o iei prin surprindere cu noile tale idei.

Gemeni

O perioada pozitiva pentru cariera ta. Vor aparea cu siguranta schimbari care vor avea un impact asupra vietii amoroase. Discuta deschis cu partenerul de cuplu si incearca sa nu il ignore, chiar daca, pentru o vreme, interesul tau se va indrepta cu precadere spre locul de munca.

Rac

Incearca sa te bazezi mai mult pe fortele proprii si sa ai mai multa incredere in tine. Altfel va fi destul de greu sa cuceresti persoanele de sex opus. Te poti simti frustrate din cauza ca, in ciuda eforturilor depuse, esti tot singur, insa nu trebuie sa te simti descurajat. Va rasari soarele si pe strada ta.

