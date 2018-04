Horoscop: Ei sunt depresivii zodiacului

Taur

Taurii au tendinta de a-si imagina lucruri care nu exista in realitate. In momentul in care relizeaza ca ceea ce ei credeau ca este real a fost doar in imaginatia lor, cad rapid in depresie. Adevarul este dureros, iar acesti nativi prefera sa evadeze din realtate pentru a evita neplacerile de zi cu zi. Pentru a nu cadea in depresii adanci, acesti nativi trebuie sa invete sa infrunte problemele zilnice si sa nu mai fuga de acestea.

Rac

Racii sunt unii dintre cei mai sentimentali nativi ai zodiacului. Emotiile foarte puternice, pe care nu stiu sa le gestioneze, sunt cele care ii aduc in depresie. Au tendinta de a se izola pentru a se asigura ca nu vor cadea in plasa rautatilor celor din jur, iar daca trec printr-o despartire considera ca pentru ei lumea s-a sfarsit. Trebuie sa invete sa nu se mai lase afectati de ceea ce cred sau spun altii despre ei si sa isi gaseasca prieteni adevarati pe care sa se bazeze.

