Horoscop erotic iunie. Ce zodii sunt predispuse să calce strâmb

Berbec

Vechi amoruri par sa iasa la lumina unul cate unul, trezind nostalgii sau frustari. Venus care intra in Leu aduce la suprafata dureri pe care trebuie sa le vindeci pentru a putea merge mai departe in actuala relatie de cuplu. Sau, daca esti singur, sa inveti din greseli si sa stii cum sa abordezi o eventuala noua relatie. Luna se incheie in acorduri fierbinti atat pentru cei care sunt implicati in relatii de lunga durata, cat si pentru cei care inca mai "testeaza".

Taur

O luna cu multa actiune si placere la cote maxime. S-au aliniat planetele atat de favorabil pentru tine incat nu prea vei avea odihna. Nativii zodiei care au o relatie stabila isi vor pune la punct multe aspecte ale relatiei, isi pot schimba statusul marital sau poate chiar sa apara un mostenitor. Taurii singuri trimit semnale de disponibilitate, iar ofertele nu intarzie sa apara. Scanteia unui amor fierbinte este aproape.

Gemeni

Gemenii singuri nu prea au motive de bucurie. Cateva probleme personale legate de job sau de finantele proprii ii tin departe de arena amoroasa. Vestea buna pentru ei este ca in a doua parte a lunii, planetele par sa se aseze favorabil si pentru ei si sunt sanse mari sa se indragosteasca. Pentru Gemenii implicati in relatii de cuplu se anunta zile fierbinti in care vor incerca sa-si depaseasca barierele impuse prin tabuuri si vor trece la implinirea unor fantezii interzise. Pentru unele cupluri bat clopote de nunta.

Rac

Nu e cea mai propice saptamana pentru amor. Venus in opozitie cu retrogradul Saturn umbreste rutina amoroasa si pot aparea conflicte in cuplu cauzate de lipsa rabdarii. Este recomandat sa incerci sa iti intelegi partenerul, sa faci compromisuri acolo unde este nevoie, sa te porti cu diplomatie. Pentru Racii singuri, insa, se anunta zile fierbinti. Le este recomandat doar sa nu se angajeze in relatii riscante, care le pot afecta sanatatea si integritatea.

