Horoscop erotic NOIEMBRIE 2018. Ce zodii vor fi nebunatice in noiembrie

Vei citi in continuare ce-ti aduc astrele in plan amoros, in luna noiembrie 2018. Afla daca zodia ta se numara printre cele nebunatice.

Horoscop erotic NOIEMBRIE 2018. BERBEC



In aceasta luna noiembrie esti plin de energie. Vei fi in centrul atentiei la fiecare reuniune la care participi. Daca esti implicat intr-o relatie, partenerul se va concentra cu totul pe satisfacerea ta. Daca esti singur, iti faci curajul sa-ti marturiesti sentimentele fata de o persoana pe care ai cunoscut-o de curand. Te vei bucura din plin de energia sexuala si de magnetismul pe care il transmiti. Ai incredere in instinctele tale. Noiembrie este o luna a victoriilor in toate aspectele relatiei tale amoroase.



Horoscop erotic NOIEMBRIE 2018. TAUR



Nu este o perioada propice sa fortezi lucrurile in relatia de cuplu. S-ar putea sa apara conflicte si este mai bine sa negociezi si sa fii maleabil decat sa fii tare pe pozitii. Incearca sa intelegi punctul de vedere al partenerului. Daca esti singur, ai parte de multe intalniri si evenimente planuite de prietenii tai. Dar tu esti prea stresat de la munca pentru a te gandi si la viata amoroasa. Incearca, totusi, sa faci niste exercitii de relaxare. Viata e prea scurta ca sa o petreci singur.



Horoscop erotic NOIEMBRIE 2018. GEMENI



Luna cu scantei mai ales ca o relatie care e la inceput sau o prietenie mai veche incepe sa capete noi valente. Dorintele sexuale sunt din ce in ce mai mari si nu mai lasati timpul sa se iroaseasca. Profitati de fiecare moment pe care il aveti la dispozitie pentru a ajunge in intimitate. Daca esti deja implicat intr-o relatie serioasa, lucrurile stau bine si pentru tine. Nu este exclusa o calatorie romantica, in care sa va relaxati si reconectati.



