Horoscop financiar: Top zodii cu noroc la bani sau cu noroc în amor. Care sunt acelea. Tu te afli printre ele?

Pe plan financiar există trei nativi care se evidențiază, spun specialiștii:

1. Taur

Taurii vor începe anul 2018 cu dreptul, mai ales din punct de vedere financiar. Nativii acestei zodii vor avea parte de câștiguri financiare însemnate în anul ce urmează.

2. Leu

Leii nu vor avea deloc grija banilor în anul 2018. Chiar dacă vor munci mult, aceștia vor câștiga sume mari de bani și vor putea să își îndeplinească cele mai arzătoare dorințe.

3. Balanța

În 2018, Balanțele vor câștiga banii mult mai ușor decât au făcut-o până acum. În ceea ce privește planul vieții amoroase, în anul 2018 vor exista 5 zodii care nu se vor putea plânge de nimic în această privință. Iată care sunt acestea:

1. Berbec

Pentru tine nu e ceva obisnuit sa te simti linistita, impacata, lipsita de zbateri sufletesti. Insa exact aceasta stare de confort interior o traiesti in 2018. Ai intalnit sau intalnesti curand acea persoana alaturi de care toate grijile dispar. Te simti iubita si in siguranta, dai uitatii temerile, indoielile, gelozia. Aproape ca nu intelegi ce ti se intampla, unde au disparut agitatia, lacrimile, certurile. Cuplurile aflate la inceput de drum sau care abia s-au mutat impreuna sunt favorizate, dispuse la concesii, negociaza cu deschidere si empatie pana cand ajung la un numitor comun al vietii in doi. Pentru Berbecii singuri sunt mari sanse sa apara in viata lor o noua relatie, poate cea mai serioasa de pana acum, chiar daca potrivirea sexuala e cea care aprinde prima scanteie.

2. Leu

Niciodata nu te multumesti cu putin, ai pretentii mari cand iti alegi un partener de cursa lunga. Stii exact ce ai de oferit, ce doresti in schimb si cat de usor te-au dezamagit barbatii din trecut, tocmai de aceea nu e usor pentru nimeni sa se cuibareasca in inima ta. Daca esti singura, iubirea te va surprinde. Pana la finalul anului cineva reuseste sa treaca toate probele si sa te cucereasca. Poate si pentru ca lasi garda jos, deschizi bine ochii si nu treci cu vederea sansele pe care destinul ti le scoate in cale. Daca esti deja cu cineva, relatia voastra trece printr-un intreg proces de reconstructie, o luati de la zero si se dovesteste o decizie inteleapta. Ati invatat din greseli si nu le mai repetati, ceea ce consolideaza relatia si va aduce mai aproape.

3. Săgetător

E anul in care vei simti ca ti se ia o piatra de pe inima, sacrificiile si compromisurile pe care le-ai facut in trecut, responsabilitatile pe care ti le-ai asumat n-au fost degeaba. Chiar daca iti vor fi testate limitele pe plan sentimental in continuare, vei trece toate probele cu brio. Te vei trezi implicata in situatii pe care nu le-ai mai trait pana acum, care te provoaca, dar intr-un final te si leaga mai tare de partener. Va faceti promisiuni, juraminte si in acest fel demonstrati ca relatia voastra e una matura, bine inchegata. Tot ceea ce speri si iti doresti in viata de cuplu se implineste in a doua parte a anului, trebuie doar sa ai rabdare si sa nu renunti la lupta in zilele mai grele.

4. Scorpion

Desi nu ai mari asteptari de la el, 2018 se dovedeste unul dintre cei mai buni ai tai in ce priveste dragostea. Apar oportunitati extraordinare de a iesi in evidenta la momentul potrivit, de a te face placuta, de a cunoaste oameni noi. Primavara si vara vor fi de-a dreptul infloritoare pe plan sentimental. Atragi energii pozitive, intalnesti pe cineva exact atunci cand ai mai mare nevoie si disponibilitate, va completati si va intelegeti asteptarile cele mai ascunse. Ai suferit mult in trecut si nu ai nici dorinta, nici curajul sa o iei de la capat, dar alaturi de omul potrivit toate ranile sunt date uitarii. Iti poti intalni jumatatea, acel partener care vede cat de mult valorezi si iti demonstreaza cum arata iubirea completa, reala, impartasita. Contextul astral va da profunzime sentimentelor tale si nu mai vezi viata altfel decat in doi.

5. Pești

Mereu ai vazut ce era mai buni in oameni, ai crezut ca totul e posibil si ai pastrat un licar de speranta undeva adanc in suflet, chiar daca realitatea parea sa-ti taie aripile si sa-ti destrame planurile unul cate unul. Iata ca, in sfarsit, soarta iti dovedeste ca visurile, uneori, se implinesc. Ai parte de iubire si poate chiar de o uniune a destinelor pe viata. Casatoriile de anul acesta au parte de sustinere astrala, de binecuvantare divina si se dovedesc a fi unele fericite, potrivite, implinite. Credinta, sensibilitatea, empatia iti sunt aliati. Daca esti deja intr-o relatie, ea poate evolua rapid si neasteptat de favorabil. Fie un anumit context exterior va uneste mai tare, fie va hotarati sa aduceti pe lume un copil si aveti toate sansele sa deveniti o familie implinita.