HOROSCOP. Horoscop final pentru întreaga lună noiembrie. Schimbări uriaşe pentru zodii - Fecioarele, fericite până la finalul anului

HOROSCOP BERBEC - Interactiunile cu cei din jur incep sa se intensifice. Incepi sa simti energii pe fiecare nivel: psihologic, filosofic, intelectual, financiar si sexual. Dupa 11 noiembrie vei primi o portie o noua de energie. Va trebui sa iti dai seama ce iti doresti cu adevarat de la viata.

HOROSCOP TAUR - Incepe o perioada plina de romantism pentru tine, care isi are punctul culminant dupa data de 11 noiembrie. In mod normal esti pasnic, insa ai putea intra in cateva conflicte in a doua jumatate a lunii.

HOROSCOP GEMENI - Este adaptabila, versatila si aventuroasa, asa ca nu iti va fi teama sa iti invingi trecutul in aceasta luna. A venit momentul sa iti transformi radicat viata. Ai grija insa la sanatate, mananca sanatos, dormi suficient si fa sport.

HOROSCOP RAC - Pentru tine incepe o luna in care iti vei asuma responsabilitatea pentru toate lucrurile care au loc in viata ta. Dupa 8 noiembrie vei avea ocazia sa te reconectezi cu persoane pe care le credeai pierdute. Vei primi o doza puternica de incredere in propria persoana.

Continuarea AICI.