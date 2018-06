HOROSCOP IUNIE 2018: 3 zodii care îşi cunosc marea dragoste în prima lună de vară. Iubesc nebuneşte

Berbec



Tot ce ai visat pana acum legat de viata sentimentala se va implini in urmatoarele saptamani. Vei intalni tocmai acea persoana care corespunde in totalitate idealului tau si nu iti va veni sa-ti crezi ochilor ca acest noroc te loveste chiar pe tine. Parteneriatul realizat acum devine unul stabil in foarte scurt timp si fiecare dintre voi va da tot ce are mai bun pentru implinirea acestuia. Ai parte de multa energie, de euforie incitanta.

Gemeni



Tu care ti-ai dorit intotdeauna cat mai multa libertate asa incat sa iti traiesti viata la maxim te indragostesti acum nebuneste si traiesti extrem de pasional. Ajungi la concluzia ca este exact acea persoana pe care ai visat-o in copilarie si pe care ai cautat-o mereu. E vorba de o persoana intelectuala si boema, exact pe gustul tau. Si ai mari sanse sa faci pasul cel mare spre casatorie pana sa se incheie vara!



Capricorn



Altele erau planurile tale pentru prima luna de vara, insa atunci cand te loveste sageata lui Cupidon nu prea mai ai cum sa dai inapoi. Vei avea parte de mult romantism si senzualitate, lucruri cu care nu prea te-ai mai confruntat in ultima perioada. Se anunta o calatorie in care vei cunoaste acea persoana de care te vei indragosti pentru toata viata. E vorba de o persoana cu o personalitate puternica, asa cum mereu ti-ai dorit.