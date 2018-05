HOROSCOP IUNIE 2018: Întorc banii cu lopata! Ele sunt zodiile care au noroc de bani în această vară

Balanta – Soarele rasare pe strada ta. Gratie unor apropiati, in aceasta luna vei avea ocazia sa pui "mana" pe niste proiecte frumoase, care iti vor aduce bani frumosi in buzunare. Simti ca ti se schimba destinul, ca in sfarsit nu trebuie sa mai duci dorul banilor. Poti sa te relaxezi, caci munca ta va fi rasplatita. Vei realiza ca n-au fost in zadar toate acele nopti albe pe care le-ai petrecut intorcand proiecte pe toate partile.

Varsator – Daca pana acum te-ai chinuit cu problemele financiare, incepand de la 1 iunie, norocul va fi de partea ta. Este posibil sa primesti un job nou sau sa semnezi un nou proiect, motiv pentru care ar fi bine sa te gandesti in detaliu atunci cand iei o decizie. Ai incredere in fortele tale proprii si vei reusi sa castigi bani frumosi. Poti, de asemenea, sa pui si cativa bani deoparte, iar mai apoi nu vei mai sta cu stres ca nu ai bani in conturi.

Gemeni – De-a lungul timpului ai investit in proiecte frumoase, de care ai uitat. Acum, insa, acestea iti vor aduce venituri substantiale, ce-ti vor oferi confortul financiar de care ai nevoie. Pentru ca iti este favorizat sectorul financiar, nu ar strica sa iti incerci si norocul la Loto. S-ar putea ca banii sa te loveasca din doua directii si sigur nu iti va parea rau.