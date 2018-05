HOROSCOP IUNIE 2018: Se apropie MARELE DEZASTRU pentru nativii acestor ZODII. Pregătiţi-vă de multe necazuri!

Berbec

Cariera si Bani: Saturn trece prin zodia ta luna aceasta, de aceea vei fi mult mai realista si atenta la ceea ce faci. Vei reusi sa ii impresionezi pe cei din jur cu profesionalismul tau si iti vei duce la bun sfarsit toate sarcinile.

Desi vei fi un angajat model luna aceasta, se pare ca economiile tale vor avea de suferit din cauza iresponsabilitatii cu care ai tratat acest aspect al vietii tale.

Dragoste si Relatii: Daca partea financiara nu va fi punctul tau foarte in luna iunie, atunci cu siguranta acesta va fi dragostea. Pentru nativele din Berbec care sunt single astrele a o surpriza de proportii. Pentru cele care sunt implicate intr-o relatie, iunie va fi o luna de dragoste si romantism.

Hot trip: O caravana in desert sau o excursie in Kenya e tot ce ti-ar trebui.

Sfatul lunii: Incearca sa nu lasi problemele financiare sa iti afecteze viata sentimentala!

Taur

Cariera si Bani: Vei avea de munca in prima parte a lunii, insa asta se va reflecta in castigurile din partea a doua a lui Iunie. Asa ca poti sa te concentrezi la maximum pentru a obtine un profit considerabil.

Desi banii vor fi castigati relativ usor, vei reusi sa ii cheltuiesti foarte repede pentru ca nu analizezi suficient de bine situatia inainte de a investi.

Dragoste si Relatii: Vei avea parte de un inceput de luna extrem de agitat, atat la birou, cat si in viata sentimentala.

Daca esti implicata intr-o relatie, atunci vei avea o cearta de proportii cu persoana iubita, se pare ca astrele o favorizeaza pe aceasta.

In cazul in care esti single, atunci ai parte de o incercare esuata de a intra intr-o relatie. Ar fi cazul sa eviti astfel de situatii pentru ca vei avea de suferit.

Hot trip: O excursie de cateva saptamani in Tara Bascilor.

Sfatul lunii: Nu lua decizii pripite, pentru ca le vei regreta apoi!

Gemeni

Cariera si Bani: Luna iunie va fi una plina de neprevazut pentru nativele din zodia Gemeni. Astrele iti rezerva o luna extrem de agitata, asa ca trebuie sa iti organizezi timpul in asa fel incat sa iti duci la bun sfarsit toate sarcinile.

La capitolul financiar vei sta relativ bine, cu toate ca ti-ai dori un castig suplimentar. Se pare ca singura solutie pentru a-l obtine ar fi sa apelezi la familie, cineva apropiat isi doreste sa te ajute, dar nu are curajul sa iti spuna.

Dragoste si Relatii: Cu Venus in tranzit, Gemenii vor fi o adevarata incantare! Vei fi fermecatoare si vei reusi sa trezesti admiratia tuturor celor din jurul tau.

Iubitul tau te va redescoperi si se va indragosti mai puternic de tine,i ar daca nu ai un partener atunci fii sigura ca vei reusi sa il gasesti luna aceasta.

Hot trip: O vacanta prelungita in Japonia sau o calatorie initiatica in India.

Sfatul lunii: Nu exagera! E un sfat general pentru ca nativele din Gemeni tind sa faca din tantar armasar! Asa ca incearca sa nu strici momentele speciale din viata ta.

Rac

Cariera si Bani: Situatia ta financiara risca sa devina dramatica! Ai cheltuit fara sa te gandesti prea mult si acum, in pragul vacantei, ai descoperit ca nu mai ai nimic.

Asta inseamna ca luna iunie va fi dedicata orelor suplimentare si proiectelor dificile, in speranta ca ele iti vor garanta o marire salariala sau macar un bonus substantial.

Dragoste si Relatii: Iubitul si familia ta te vor sustine in eforturile tale de a-ti reveni din punct de vedere financiar.

Daca esti singura, atunci o sa ai parte de o surpriza, cineva te va ajuta foarte mult in aceasta perioada, insa nu are curajul sa iti marturiseasca ce simte cu adevarat pentru tine.

Hot trip: Doua saptamani de vis in Seychelles, pentru a scapa definitiv de stres.

Sfatul lunii: Incearca sa te detasezi de problemele financiare si sa vezi ca viata inseamna putin mai mult decat asta.

Leu

Cariera si Bani: Nativele nascute in zodia Leului vor munci din greu sperand ca vor optine o promovare si s-ar putea sa fie usor dezamagite daca acest plan nu va avea succes.

In prima parte a lunii vei simti nevoia de venituri suplimentare, insa balanta financiara se va echilibra spre sfarsitul lunii. Poate vei primi acea marire salariala pe care ti-o doresti sau vei primi o mostenire.

Dragoste si Relatii: Daca esti single, atunci ai toate sansele sa intri intr-o relate stabila luna aceasta, astfel iti vei astampara ego-ul si vei reusi sa iti canalizezi energia catre lucruri mai importante.

Pentru cele care au deja un partener, luna iunie va fi una calma si de aceea va fi un bun prilej pentru a stabili etapa viitoare din relatia voastra.

Hot trip: O luna in Riviera Franceza sau in Marrakech.

Sfatul lunii: Energia ta va fluctua considerabl luna aceasta, incearca sa pastrezi un echilibru!

Fecioara

Cariera si Bani: Persoanele nascute sub semnul Fecioarei vor reusi sa isi consolideze relatiile cu colegii de munca luna aceasta. Vei fi centrul atentiei, dar numai pentru lucruri bune! In aceasta perioada s-ar putea sa iti decizi viitorul in cariera.

Datorita influentei planetei Venus vei fi scutita de toate problemele financiare care ti-au dat batai de cap pana acum. Asa ca e momentul sa uiti de finante si sa te bucuri de economiile tale.

Dragoste si Relatii: Fecioarele singure, care sunt in cautarea unei relatii, s-ar putea sa stabileasca niste raporturi emotionale cu persoane extrem de interesante.

Pentru nativele care sunt deja intr-o relatie, ar fi cazul sa evite certurile luna aceasta si sa nu intre in discutii contradictorii cu persoana iubita.

Hot trip: Cel putin o excursie in Nepal sau Tibet.

Sfatul lunii: Incearca sa fii la fel de diplomata in relatiile cu persoanele iubite asa cum esti cu colegii de munca.

Balanta

Cariera si Bani: Nativele din Balanta vor fi extrem de metodice luna aceasta. Vei reusi sa iti organizezi eficient munca si sa impresionezi prin rezultatele obtinute. Fie ca e vorba de un proiect dus la bun sfarsit sau o maniera echilibrata de a prezenta o situatie, superiorii tai vor fi incantati de eficienta ta.

In primele 20 de zile ale lunii vei avea de castigat in ceea ce priveste partea financiara, insa trebuie sa ai grija cum vei folosi aceste venituri in a doua parte a lunii.

Dragoste si Relatii: Balantele singure vor intra in relatii foarte intense, dar care risca sa se stinga la fel de repede cum au inceput. Insa e vara si ai tot dreptul sa te distrezi de minune.

Daca esti deja implicata intr-o relatie, atunci astrele iti vor oferi o luna linistita si mult romantism.

Hot trip: O vacanta de vis in Italia.

Sfatul lunii: Iunie e o luna perfecta pentru o a doua luna de miere, asa ca profita la maxim de calmul ei!

Scorpion

Cariera si Bani: Nativii din Scorpioni vor simti din plin presiunea care se exercita asupra lor luna aceasta. Vei fi extrem de stresata de dead-line-uri si proiecte care nu au fost finalizate.

Insa toata aceasta agitatie te va face sa fii mai atenta la modul in care iti cheltuiesti banii. Iunie va fi singura luna in care te vei gandi de doua ori inainte sa achiti.

Dragoste si Relatii: Iunie s-ar putea sa iti aduca o persoana foarte interesanta, daca esti un Scorpion single.

Daca esti deja iubita cuiva, atunci pregateste-te la o luna de atentii si rasfat. Tot luna aceasta poti rezolva o serie de probleme care au aparut in relatia voastra si nu ati avut timp sa le discutati.

Hot trip: O excursie de cateva saptamani in San Francisco.

Sfatul lunii: Nu lasa stresul sa iti afecteze viata personala.

Sagetator

Cariera si Bani: Se pare ca, in ciuda eforturilor tale sustinute, superiorii tai nu cred ca te implici suficient la locul de munca. De aceea, in luna Iunie ar trebui sa fii mai activa si sa le arati tuturor cat de mult conteaza implicarea ta.

Finantele tale vor avea de suferit de pe urma indoielilor pe care le au superiorii tai, s-ar putea chiar sa fii nevoita sa accepti o penalizare. Insa nu e cazul sa te impacientezi, in a doua parte a lunii partea financiara va deveni punctul forte al Sagetatorilor.

Dragoste si Relatii: Chiar daca job-ul tau nu iti va oferi satisfactii financiare, s-ar putea sa iti aduca o noua relatie. Poate ca un coleg nou te va invita la cina sau iti va dezvalui ce simte cu adevarat pentru tine.

In cazul in care ai deja o relatie, trebuie sa gasesti un echilibru intre cuantumul impresionant de energie pe care il acorzi muncii si cel pe care il oferi iubitului.

Hot trip: Calatorii in New York sau Hong Kong.

Sfatul lunii: Profita de momentele libere pentru a-ti incarca bateriile!

Capricorn

Cariera si Bani: Nativele din Capricorn vor fi pline de energie si inovatie luna aceasta. Se pare ca Iunie va fi luna in care vei reusi sa te faci remarcata prin ideile tale inovatoare.

Planurile tale vor da roade si in plan financiar. Toate proiectele demarate iti vor imbunatati situatia financiara, chiar daca efectele nu vor fi vizibile cu totul luna aceasta, ele te vor ajuta sa iti construiesti un viitor stralucitor.

Dragoste si Relatii: Energia pe care o investesti in locul de munca s-ar putea sa iti lipseasca atunci cand vine vorba de cautarea barbatului ideal. Se pare ca Iunie nu te va ajuta sa iti gasesti partenerul ideal.

Daca esti deja implicata intro relatie, atunci vei avea parte de cateva certuri si de o luna plina de reprosuri din partea persoanei iubite. Se pare ca iubitul tau devine gelos.

Hot trip: O vacanta in Masivul Central din Franta.

Sfatul lunii: Incearca sa gasesti echilibru intre viata personala si cea profesionala.

Varsator

Cariera si Bani: Luna Iunie le va aduce Varsatorilor un program extrem de incarcat si de obositor. Doar organizarea va reusi sa te salveze de la dezatru, nu trebuie sa mai spunem ca toata lumea asteapta rezultate remarcabile de la nativii acestei zodii.

Din punct de vedere financiar Iunie va fi o luna normala. Visele tale privind mariri salariale si castiguri substantiale se vor dovedi a fi doar un miraj.

Dragoste si Relatii: Varsatorii single vor intalni persoane interesante luna aceasta insa nu se vor simti suficient de confortabil pentru a incepe o relatie.

Pentru cele implicate intr-o relatie, Iunie va aduce frictiuni si neintelegeri minore in cuplu.

Hot trip: O aventura in nordul indepartat.

Sfatul lunii: Savureaza fiecare moment din vara aceasta pentru a-ti incarca bateriile!

Pesti

Cariera si Bani: Nativele din Pesti vor fi extrem de discrete luna aceasta. Asa ca partenerii de afaceri sau colegii de munca abia le vor observa in Iunie.

Vei avea de castigat din punct de vedere financiar, insa vor aparea cheltuieli neprevazute pe care va trebui sa le faci.

Dragoste si Relatii: Iunie nu se va dovedi a fi o luna favorabila inceperii unei relatii si nici macar pentru a cunoste persoane interesante.

In cazul in care ai deja o relatie, problemele care genereaza cheltuieli suplimentare te vor face sa fii mai distanta si mai rece cu persoana iubita.

Hot trip: O luna de vis descoperind misterele din Peru.

Sfatul lunii: Indiferent de natura problemelor, incearca sa nu te indepartezi de persoanele dragi!

Sursa: horoscopulzilei.com