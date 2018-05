Horoscop iunie 2018: Situaţia financiară a acestor nativi va scăpa de sub control. Îi aşteaptă zile grele

Berbec

Multe evenimente interesante. Exista toate sansele ca in viata reprezentantilor acestui semn zodiacal sa apara interese noi. Nu trebuie insa sa treceti de la una la alta la mijloc de drum. Daca veti proceda asa, nu veti reusi nici intr-o directie, nici in cealalta. Astrologii va sfatuiesc sa profitati de toate oportunitatile care vi se deschis. Este o perioada ideala pentru noi descoperiri.

Taur

Prima luna a verii le va oferi Taurilor o mare surpriza. Este foarte posibil o avansare in cariera. Problema este ca nu va puteti baza exclusiv pe noroc, pentru ca soarta va zambi numai celor puternici si perseverenti. Iunie va fi, prin urmare, o luna a carierei profesionale. Pe plan personal se observa o criza, un fel de acalmie. Sunt posibile certuri in cupluri sau familie, care va vor strica ziua.

Gemeni

Veti cheltui fara noima. Situatia financiara va scapa, practic, de sub control, ceea ce va antrena o criza de moment. Din pacate, iunie nu este cea mai buna luna pentru achizitii, nici mici, nici mari. Astrologii va recomanda sa comunicati mai mult cu prietenii si rudele. La mijlocul intervalului, veti avea nevoie de sfatul unei persoane apropiate si de incredere. La sfarsitul lunii, veti ajunge in centrul atentiei si veti primi cateva oferte demne de luat in seama.

Rac

Intr-un glas, astrologii va indeamna ca, in luna iunie, sa dedicati timpul liber familiei. Nativii Rac trebuie sa stea mai mult de vorba cu pesoana iubita, sa gaseasca un limbaj comun cu propriii copii. Este foarte posibil sa apara o oferta de munca sau posibilitatea de a pleca cu treburi, in delegatie. Ganditi-va insa de doua ori inainte de a accepta. In iunie este de preferat sa va domoliti ambitiile profesionale, in favoarea celor dragi.

Leu

Sacrificiul devine un fel de principiu de viata pentru dumneavoastra in luna iunie. Veti uita de propriile interese si va veti ocupa de cei din jur, acordandu-le tot ajutorul pe care sunteti in stare sa-l oferiti. Numai ca oamenii vor exploata acest comportament in scopuri personale. Nu trebuie, prin urmare, sa uitati, ca numai rudele merita ajutorul dumneavoastra neconditionat.Astrologii sa sfatuiesc sa va destindeti si sa uitati, pentru o vreme, de probleme. Poate plecati intr-o mica excursie, intr-un week-end prelungit. Va ajuta sa evitati o situatie de criza.

Fecioara

O perioada plina de contradictii. Succesul depinde exclusiv de dumneavoastra. Problema este ca starea de spirit va fi foarte schimbatoare. De aceea, incercati sa va controlati izbucnirile si starile emotionale, nu va lasati antrenati in discutii fara sens. In caz contrar, va veti confrunta cu necazuri atat acasa, cat si la locul de munca. In timpul liber cititi ceva si, neapart, literatura de specialitate. Este bine sa fiti la curent ultimele informatii din domeniul de care va ocupati, sa va perfectionat constant.

Balanta

In primul si primul rand, in iunie trebuie sa va ocupat de sanatate. Riscul de a confrunta cu astfel de probleme este foarte mare in intervalul dat. Nu ignorati nici cea mai mica durere si mergeti imediat la medic, pentru a preveni ceva mai grav. In al doilea rand, trebuie sa va concentrati pe realizarea ideilor si planurilor dumneavoastra. Sunteti cuprins de emotii si de vointa, sentimente care nu gasesc insa calea spre reusita. Ca atare, opriti-va un moment si reanalizati datele. Mai mult ca sigura veti gasi solutia. In caz contrar, veti avea o criza de personalitate.

Scorpion

Sunteti puternic influentati de Saturn in luna iunie, semanand indoieli in constiinta dumneavoastra. Veti ajunge la o rascruce de mai multe drumuri si de calea pe care o veti alege va depinde viitorul dumneavoastra. De aceea, toate deciziile pe care le veti lua trebuie sa fie foarte bine cantarite. Astrologii va recomanda sa va ocupati in acest interval de regasirea de sine. Imediat ce veti stabili care sunt posibilitatile si sansele de reusita, cand veti intelege ce hotarari treburi sa adoptati, norocul va va zimbi din nou, atat pe plan personal, cat si profesional.

Sagetator

Sunteti dornic sa daruti dragoste. Valabil in special pentru barbatii aflati, in luna iunie, sub influenta planetei Venus. Nu este exclus sa ajungeti la un pas sa va inselati partenerul de viata. Dar stop! Sub nici o forma nu trebuie sa va angajati intr-o relatie noua, renuntand la ceea ce aveti in prezent. Nu va fi mai mult de o aventura scurta, pe care, daca va veti lasa prinsi in mrejele atractiei carnale, o veti regreta amarnic mai tarziu. In plan profesional, nici o miscare concludenta, pentru ca toate gandurilor dumneavoastra vor fi dominatii de sentimente. Incercati, totusi, sa reveniti, din cand in cand, cu picioarele pe Pamant.

Capricorn

Marea problema vor fi chiar indoilelile care va macina. Ganditi prea mult, iar o autoanaliza risca sa va arunge in bratele unei crize existentiale. Astrologii va recomana mai multa odihna, mai mult timp petrecut in mijlocul familiei, mai multe plimbari in aer liber. Intr-un final, problemele se vor rezolva, practic de la sine sau veti gasi o varianta convenabila de rezolvare. La fel de important, in luna iunie, este sa nu va neglijati starea de sanatate. Mergeti la un consult medical, urmati tratamentul cu sfintenie si totul va fi perfect.

Varsator

Atentie la sfaturile pe care le primiti, pentru ca este posibil ca niste rauvoitor sa va abata de la drumul drumneavoastra, vrajindu-va cu povesti frumoase, dar imposibil de realizat. Imbratisati cuvantul NU si invatati sa il spuneti. Este o luna cand va trebui sa luati singur unele decizii si nimeni nu va putea sa sara in ajutor. Nu va descurati insa si nu va lasati pagubasi. La orizont e contureaza perspective tot mai luminoase. Esential este sa nu scapati prilejul.

Pesti

Este perioada perfecta pentru odihna. Este cazul sa va colorati viata si sa plecati la mare. Bateriile vi s-au cam descarcati si trebuie sa le incarcati. Prin urmare, urmatoarele doua luni vor fi deosebit de complicate. Astrologii va sfatuiesc sa petreceti mai mult timp cu familia si persoanele apropiate, dar fara a uita si despre viata personala. O aventura de noapte va ramane adanc infipta in memorie.