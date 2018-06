HOROSCOP IUNIE CASSANDRA: Cum începe prima lună de vară pentru fiecare zodie. Multe întâlniri cu oameni noi

BERBEC 21.03-20.04: Concentrarea se mentine pe fluxul numerar, pe castiguri sau achizitii importante. Ambitia dumneavoastra este puternica si aveti cateva idei excelente de finantare. Este o saptamana buna pentru afaceri si comert.

TAUR 21.04-21.05: Relatiile cu partenerii si prietenii sunt calde. Sunteti determinati sa cumparati tot felul de cadouri pentru cei dragi insa va trebui sa fiti atenti cu finantele. Totusi, nu dispuneti de atatia bani cat ati vrea sa cheltuiti.

GEMENI 22.05-21.06: Aveti o dorinta arzatoare sa va retrageti din lumea agitata din jurul dumneavoastra si nu din motive antisociale, ci din dorinta de a va concentra doar pe lumea interioara. Insa sufletul parca ar vrea sa iesiti si sa va distrati. Dumneavoastra decideti.

RAC 22.06-21.07: In aceste zile va concentrati mai mult pe valorile si idealurile personale. Veti examina cu atentie rolul pe care acestia il joaca in viata dumneavoastra. Fiti rabdatori cu sefii si cu parinti, mai ales luni.

LEU 22.07-22.08: Puteti folosi lumina in care sunteti pusi in aceasta perioada in avantajul dumneavoastra. Sunteti patrunsi de o stare de bine si asta se vede in cheful de viata cu care ii molipsiti si pe cei din jur. Credeti in dumneavoastra, in propriul viitor si intelegeti ca nimeni si nimic nu este perfect.

FECIOARA 23.08-22.09: Daca sunteti norocosi, in aceste zile calatoriti intr-o scurta vacanta. De asemenea, beneficiati de oportunitati legate de invatamantul superior, de legislatie, medicina si de formarea profesionala. Ar putea chiar incepe o relatie romantica. Succes!

BALANTA 23.09-22.10: Sunteti dornici sa discutati cu partenerii si prietenii apropiati. Cu toate acestea, o discutie in contradictoriu se poate declansa si poate genera mici conflicte. Insa nu va plac disensiunile si veti incerca sa anihilati orice discutie aprinsa.

SCORPION 23.10-21.11: Saptamana aceasta aveti sanse sa profitati de bogatia si resursele altora. Puteti atrage bani prin partenerul, sotul sau sotia dumneavoastra. Si relatiile de dragoste sunt indulcite, romantismul dandu-va o stare de confort. Oricum, ritmul vietii dumneavoastra este sustinut.

SAGETATOR 22.11-21.12: Urmeaza o saptamana productiva, cand va veti ocupa mai mult de gestionarea eficienta a vietii dumneavoastra. Pentru ca vreti sa deveniti eficienti, va veti imbunatati tehnicile. Poate va ocupati mai mult de propria sanatate.

CAPRICORN 22.12-19.01: Aveti o dorinta puternica sa iesiti si sa va distrati. Relatiile cu copiii se vor imbunatati si ele, iar interesul pentru o viata mai sanatoasa va va determina sa adoptati o noua dieta sau sa va schimbati look-ul. Aveti multa energie si veti duce la bun sfarsit diverse proiecte. Succes!

VARSATOR 20.01-18.02: Viata personala, casa si familia continua sa fie in centrul atentiei. Multi dintre dumneavoastra veti sta mai mult timp ca de obicei in compania unui parinte. Va implicati cu multa raspundere, deoarece doriti sa fiti in jurul familiei.

PESTI 19.02-20.03: Ritmul vietii dumneavoastra este sustinut de tot felul de intalniri cu oameni noi. Este timpul potrivit sa va ocupati de un nou curs de specializare sau de unul unde veti invata lucruri inedite. Sunteti indeajuns de curiosi sa acumulati noi cunostinte.