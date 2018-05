HOROSCOP IUNIE: Vor vărsa lacrimi amare! Ele sunt zodiile care vor suferi cumplit în prima lună de vară

Gemeni

Luna iunie se anunta extrem de dificila pentru persoanele nascute in zodia Gemeni. Desi credeau ca sunt implicati intr-o poveste de iubire frumoasa, acestea vor constata contrariul. Discutiile tensionate isi spun cuvantul si se gandesc sa rupa orice legatura pentru a-si gasi linistea.

Rac

Daca pana acum se lasa iubit, iar totul venea de la sine, acum, din pacate, nativii Rac nu mai sunt atat de norocosi. Relatia de cuplu trece prin momente dificile, iar discutiile din ultima perioada risca sa distruga tot ceea ce s-a construit in timp. Fiti atenti la partenerul de cuplu si faceti ceva pentru ca relatia sa renasca.

Fecioara

Luna iunie se anunta cu urcasuri si coborasuri pentru nativii Fecioara. A suferit, a fost facut sa sufere, iar lucrurile rele din viata lor nu se vor termina prea curand. Totusi, cu putin efort, vor reusi sa depaseasca momentele tensionate si sa-si salveze relatia de cuplu.

De cealalta parte, insa, noroc in dragoste in luna iunie vor avea Berbecii. Acestia vor avea o luna iunie plina de emotii, intrucat va trai iubirea la cote maxime: fie isi gaseste jumatatea, fie se indragosteste din nou si are parte de aventuri, fie duce relatia la alt nivel: casatorie, copii. Oricum ar fi, cine va avea norocul ca in Iunie sa fie iubit de un nativ Berbec va avea parte de experienta vietii.