Horoscop lunar APRILIE 2018. Ce iti aduce o luna plina cu de toate, in functie de zodie

Va exista cate putin din fiecare, deci nu putem avea asteptari in afara de faptul ca atat situatiile placute cat si cele neplacute se vor schimba din nou. Sa reusim sa fim in pace cu toate este deja arta.



Pe durata intregii luni, Venus ne acompaniaza cu constelatii de conciliere si ne ajuta sa ne dezvoltam mai bine aceasta arta de a trai. Insa pentru asta, este nevoie ca mai intai sa dorim acest lucru. Pana la urma, totul este o chestiune de atitudine daca preferi sa fii in stare de razboi cu ceea ce este si se intampla sau sa fii in pace.



Totul incepe deja de dimineata : daca iti incepi ziua cu ganduri despre sarcini ce asteapta sa fie facute, probleme si ingrijorari, tinzi sa fii deja montat in starea de conflict si zbucium. In schimb, daca alegi sa iti incepi ziua reflectand la ce resurse interne sau externe iti sunt la dispozitie ca sa te folosesti de ele in tot ce ai nevoie, automat ziua iti va incepe cu o atmosfera de pace si prietenie. Sunt foarte mari sansele ca ziua sa iti continue exact asa cum o incepi. Daca peste zi esti coplesit, reaminteste-ti acest exercitiu si schimba-ti starea de vibratie. Nu te culca fara sa iti rememorezi lucrurile bune, placute, cadourile vietii, motivele pentru care esti recunoscator si trimite o cerere in Univers sa ti se dea cele mai bune instrumente de a doua zi incolo pentru a-ti rezolva situatiile pe care le numesti probleme.



Horoscop lunar APRILIE 2018. Indiferent cat de mult ne influenteaza planetele, si noi insine avem un urias rol in crearea propriei noastre stari si vieti.



In plus fara de Venus, avem sextilul Jupiter-Pluto care ne ajuta sa fim mai atenti la ce resurse avem in loc de ce dificultati traim. Acest sextil a inceput din ianuarie si va tine pana in toamna. Merita sa te uiti in spate la ianuarie ca sa determinam care sunt cele mai importante teme si subiecte de viata pentru tine.



Aprilie 2018 este prima luna normala a anului, cel putin daca vine vorba despre fazele Lunii si automat despre influenta asupra emotiilor noastre. Intr-adevar, in ianuarie am avut 2 luni pline, in februarie nu a fost nicio luna plina apoi in martie, din nou, doua luni pline in aceeasi luna. In aprilie va fi o singura luna plina in Scorpion pe 30 aprilie, care ne va face constienti de cele mai puternice si adanci dorinte ale noastre.



In aprilie, Saturn si Pluto vor deveni cu miscare retrograda in Capricorn, ceea ce ne va forta sa fim mult mai organizati si disciplinati.



Atentie, Mercur este in continuare retrograd pana pe 14 aprilie, deci atentionarea este inca valabila. Mercur este planeta gandurilor, al detaliilor, al comunicarii si al calatoriilor pe distante scurte si el influenteaza ce se intampla in mediul nostru invecinat. Cand este retrograd, aceste lucruri peste care conduce Mercur se pot da peste cap, cauzand mai multa confuzie, comunicari gresite si ghinioane decat de regula.



In plus, din 18 aprilie pana in aprilie 2017, deci pentru 9 ani, Chiron, planeta vindecarii ranilor noastre profunde, va intra in Berbec si acest lucru ne va marca, speram in bine, pe fiecare dintre noi.



Sub influentele prezentate mai sus, iata principalele caracteristici pentru horoscopul lunii APRILIE la fiecare zodie :



Horoscop lunar APRILIE 2018. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Saturn iti va testa determinarea si entuziasmul in prima saptamana deci seteaza-ti obiectivele precis. In a doua saptamana, relatiile, comunicarea si asocierile sunt resursele ce iti fac viata mai usoara. Luna noua iti va aduce schimbari surprinzatoare de situatii. Este important sa nu te incordezi pentru ca Chiron abia intra pentru 9 ani in Berbec pe 14 aprilie si ai nevoie sa te acomodezi bland cu energia aceasta. In ultima parte a lunii, continua sa te misti mai incet si astfel multe se vor rezolva si clarifica de la sine.



TAUR (21 aprilie – 21 mai)



Pentru tine este o luna foarte placuta de la cap la coada. Venus te acompaniaza si Soarele va intra in semnul tau. In prima jumatate a lunii, Marte si Saturn iti vor da energie si determinare de care vor beneficia toate eforturile tale. La jumatatea lunii, nu te astepta la prea multe de la altii sau de la tine, pentru ca asteptarile creaza o stare care iti poate afecta acest timp propice. In ultima parte a lui aprilie, lucrurile devin ceva mai serioase dar sa ramai deschis si flexibil si solutiile vor veni spre tine.



GEMENI (22 mai – 21 iunie)



Pe durata acestei luni vei fi alertat de intelegeri eronate, interpretari sau lucruri incomplete referitoare la ultimele proiecte lasate in derulare din aprilie. Din fericire, tu nu duci lipsa de idei bune, asa incat vei duce totul la rezultate satisfacatoare. Ai nevoie sa ai rabdare, in special in prima parte a lunii. Priveste indeaproape orice situatie, cantareste bine lucrurile si apoi sa ai o abordare de pas cu pas ca sa aduci imbunatatiri. Finalul lui aprilie iti aduce tot suportul necesar. Sa fii deosebit de atent la comunicarea clara si onesta, atat a ta cat si a celor din jur spre tine.

