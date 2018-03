Horoscop lunar martie 2018: Două Luni pline fac din martie o lună memorabilă! Cum îţi merge în martie în funcţie de zodie

Pe 6 martie, Venus si Mercur se muta in Berbec, ce poate solicita o atentie sporita la contul bancar si la cum iti cheltui banii.

Pe 8 martie, Jupiter este retrograd unde va ramane pentru 4 luni. Jupiter te poate impinge cu putere si iti poate da niste teste.

Pe 22 martie, Mercur este retrograd, deci rezolva lucrurile importante la inceputul lunii.

Iar pe 21 martie, o Luna plina in Balanta isi va straluci lumina pe zona parteneriatelor, cerand lucruri clare, fie o asumare a relatiei fie un final.

Un lucru este sigur : Luna martie este orice numai plictisitoare nu.

Iata cum iti este prefigurata luna martie in functie de zodie:

Horoscop lunar martie 2018. Berbec

Luna plina din 2 martie te indeamna sa adopti obiceiuri noi sanatoase. Inscrie-te la o sala sau fa miscare de unul singur in aet liber, te vei simti mai fericit si mai energizat asa. Luna noua din 17 martie iti poate readuce in atentie o idee noua sau un vis si te poti simti ca si cum ai instrumentele de a o pune in practica ceea ce inainte nu aveai. Pe 20 martie Soarele intra in Berbec, deci incepe luna ta. Foloseste-ti energia aceea stralucitoare si molipsitoare de Berbec si mergi cu incredere in directia visurilor si scopurilor tale. Daca vrei ceva, chiar poti obtine. Si iubirea straluceste tare la finalul lunii, cand Luna albastra in Balanta te incurajeaza sa iti faci cunoscute trairile. Bucura-te de momente, nu te ingrijora despre viitor si lasa lucrurile sa se desfasoare asa cum le este menit.

Zile bune : 5, 11, 17

Zile cu prudenta : 2, 24

Horoscop lunar martie 2018. Taur

Luna plina din Fecioara de la inceputul lunii iti trezeste creativitatea. Nu gandi, doar fa. Petrecerea timpului folosindu-ti mainile poate fi incredibil de terapeutic pentru tine. In jurul lunii noi din 17, asteapta-te ca viata sociala sa cunoasca o revigorare majora cu multe invitatii venind spre tine. Bucura-te de socializare si gandeste dincolo de cercurile sociale immediate. Iesi in afara zonei de confort si prezinta-te oamenilor necunoscuti. Iti va fi benefic, mai ales daca esti singur. Pe 30 martie, Venus intra in semnul tau si viata este frumoasa. Fereste-te de a te autocompatimi, intrucat Luna plina in Balanta de la finele lunii reaminteste ca totul in viata este despre echilibru. Cu cat timp vei dedica muncii, cu atat vei avea mai mult timp pentru distractie.

Zile bune : 1, 6, 28

Zile cu prudenta : 13, 23

Horoscop lunar martie 2018. Gemeni

Te poti simti cam izolat la inceputul lunii, ceea ce e in regula. Exista o energie a dramei in cercurile tale sociale, deci este mai bine sa stai deoparte si sa te reintorci cand lucrurile s-au mai asezat. Luna noua din 17 iti impacteaza sectorul de cariera, deci asteapta-te ca ceva major sa se intample. Esti pregatit ? Fii atent insa ce semnezi, intrucat Mercur devine retrograd pe 22. Poti experimenta amanari sau confuzie; daca este menit sa se intample, se va intampla fara sa te agiti. Ia lucrurile usor si scufunda-te si savureaza-ti intreaga viata. La finele lunii, in timpul Lunii pline in Balanta, este inteligent sa pivotezi atentia de la munca spre familie, prieteni si relaxare.

Zile bune : 2, 3, 19

Zile cu prudenta : 10, 25

