Horoscop lunar NOIEMBRIE 2018. O lună EXTREM DE PUTERNICĂ cum rar apare! 9 EVENIMENTE foarte MARI ce VIN în 3 serii de câte 3!

Noiembrie 2018 este o luna cum rar gasim. Nu doar ca este plina de evenimente foarte mari dar acestea sunt abil grupate in 3 momente a cate 3 zile consecutive ce contin fiecare cate 3 evenimente astrale unele dupa altele! Asemenea joc al TIMPULUI nu a mai fost demult intalnit!

Primul set de 3 evenimente consecutive de mare impact: 6-7-8 noiembrie!

Pe 6 noiembrie 2018, Uranus – care este acum retrograd in Taur – se reintoarce in Berbec pentru o ultima oara, deci lucrurile devin si mai instabile. Uranus va sta in Berbec pana in martie 2019 cand, in sfarsit, se va instala in Taur pentru urmatorii 7-8 ani.

Uranus nu va parasi Berbecul – acolo unde a stat din 2011 pana in martie anul acesta – pana cand nu este sigur ca toate aspectele din viata ta conduse de Berbec sunt clare si nu se mai reintorc vreodata ! Ai avut parte de 8 ani de schimbari in domeniul vietii condus de Berbec si acum este cazul sa inchizi definitiv acel capitol si sa imbratisezi noua ta identitate ! A te separa definitiv de obiceiuri vechi si proaste este unul din principalele scopuri ale acestui tranzit pana in martie 2019. Oamenii nu au disponibilitatea naturala de a rupe obiceiuri daunatoare ci mai degraba au multe scuze si prefera sa vorbeasca ca niste victime. Ei bine, Uranus retrograd in Berbec va clarifica si acest aspect.

Pe 7 noiembrie 2018, miercuri, vom avea o Luna noua transformatoare in Scorpion

Asigura-te ca prinzi acest moment important si nu rata aceasta oportunitate sa faci schimbari mari de viata. Aceasta Luna noua in Scorpion vrea sa scapi din viata ta de absolut tot ce este expirat.

Ca sa fii ajutat, sa ai speranta si curaj de a merge inainte, joi 8 noiembrie, JUPITER SE MUTA IN SAGETATOR, iar asta este O VESTE FOARTE MARE !

Jupiter va tranzita mai bine de un an prin nediplomatul Sagetator, insa Jupiter poate sa gaseasca ceva pozitiv din orice, deci acest experiment va fi chiar plin de umor si buna dispozitie pentru toti. Jupiter se va concentra pe tot ce poate fi oportunitate pozitiva pentru noi si va gestiona cu veselie orice situatie.

In concluzie, Jupiter este hotarat sa nu lase viata ta sa se risipeasca. Iar cei ce sunt atenti la ce le aduce bucurie in viata, vor avea automat parte de mai multa bucurie si ii vor molipsi si pe ceilalti cu ea !

Wow, Universul chiar poate impacheta 3 uriase evenimente in 3 zile consecutive de foc ! Sa nu pierzi horoscopul pentru fiecare zodie despre cum va fi impactata viata ta de Jupiter cel norocos in Sagetator de acum pana in 2019. Jupiter este planeta expansiunii, a oportunitatilor, norocului si cresterilor si este si coordonatorul Sagetatorului. El va sta "acasa" in Sagetator de acum pana pe 3 decembrie 2019 ! Multe lucruri BUNE ni se pot intampla, sa fim pe faza!

Al doilea set de 3 evenimente consecutive de mare impact: 15-16 noiembrie!

La mijlocul lunii, avem o noua serie de evenimente astrale mari si aparent nelinistitoare.

Pe 15 noiembrie, Marte planeta actiunii si energiei intra in sensibilul si visatorul Pesti, unde va sta fix pana in ultima zi a acestui an. Aceasta NU este o pozitie prea activa a lui Marte care este obisnuit sa aiba camp deschis sa faca treaba cu multa energie. Aici, rareori luptam pentru ce ne dorim si rareori stim ce ne dorim. Indoiala si ezitarea sunt la ele acasa, deci iata alta serie de provocari de trait pana pe 31 decembrie.

A doua zi, pe 16 noiembrie, Venus, planeta iubirii si relatiilor, iese din retrograd in Balanta si isi reincepe miscarea directa pe care o asteptam cu totii. Problemele de relatii incep sa se clarifice de la sine, dupa cele 6 saptamani intense de provocari cu Venus retrograd. Venus ne spune ca iubirea inseamna mereu revenirea la armonie.

Iar acest lucru se intampla fix in ziua in care Mercur, planeta comunicarii si gandurilor, reintra in retrograd (in Sagetator) pentru ultima data pe 2018!

Mercur retrograd in Sagetator ne arata ca multe din convingerile noastre bine intepenite inca mai pot fi capabile de noi dezvoltari si imbunatatiri si ca am face bine sa le optimizam pana la finele anului.

Ce combinatie capcana a timpului ne ofera Universul pentru experientele noastre ! Sa ne asteptam la multa volatilitate la mijlocul lunii.... Vezi ce lucruri se ridica la suprafata ca sa iti ceara atentia, dar nu lua nicio decizie pripita. Lasa deciziile majore pentru decembrie – o luna SOLIDA – si mai degraba pentru perioada Craciunului – va fi un sezon bun de Craciun anul acesta...

Al treilea set de 3 evenimente consecutive de mare impact : 22-23-24 noiembrie!

Pe 22 noiembrie, Soarele isi schimba domiciliul pentru o luna de zile si intra in aventurosul si super energicul Sagetator.

Acum ti se da ocazia sa te conectezi cu ceva mai mare decat tine si obiectivele vietii de zi cu zi. Sagetatorul inseamna grandoare si nu vei fi lasat sa te agiti in micime, vei vedea !

Pe 23 noiembrie, avem Luna plina in Gemeni ! O zi speciala in care cuvintele devin cele mai puternice arme de pe pamant. Alege-le cu intelepciune si gandeste inainte de a vorbi. Alege cu cap cand sa taci cand nu...

Pe 24 noiembrie, Neptun, o planeta foarte spirituala, IESE DIN RETROGRAD unde a fost din 18 iunie 2018 si revine in miscarea directa in zodia Pesti.

Neptun guverneaza Pestii si este, deci, acasa aici. Neptun se afla in Pesti din 2012 si aici va sta pana pe 30 martie 2025.

Asa cum stim si este scris AICI, Neptun retrograd din iunie 2018 ne-a prevenit si ne-a cam aratat pe pielea noastra care sunt riscurile unei imaginatii necontrolate. Acum, revenind in miscare retrograda, ne va fi mai usor sa distingem dintre vis si realitate. Si unde ar putea Neptun, planeta viselor si imaginatiei, sa revina decat in visatorul Pesti ? Iata un tranzit cel putin interesant pentru Univers si pentru noi, acum ca am invatat cu totii ceva din etapa sa retrograda.

Luna noiembrie se incheie cu cateva conjunctii norocoase dintre Soare si Mercur, apoi Mercur si Jupiter, aducandu-ne multa speranta, optimism si oportunitate pe cale!

Lucrurile, in sfarsit, se intampla. Esti pregatit?

Iata mesajul lunii NOIEMBRIE 2018 pentru fiecare zodie:

BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

In aceasta luna vei fi foarte dinamic, creativ si capabil sa gestionezi cerintele nebune ale vietii si ritmul ridicat. Va trebui sa iti aperi interesele si sa lupti pentru ce vrei sa realizezi. Nu lasa alti oameni sa te irite sau descurajeze. Planetele te pot face sa te simti mai slabit, deci ai de muncit ca sa depasesi obstacole, dar conditia este sa te si odihnesti din belsug. In a doua parte a lunii vei primi influente pozitive care sa iti creasca increderea si vei fi activ, profitand de orice oportunitate.

Exista niste note de plata si credite de rezolvat gratie actiunilor tale din aprilie sau mai. Analizeaza ce ai facut bine si nu si invata pentru viitor. Daca totul merge bine, vei culege roadele in primavara 2019. relatiile iti vor fi relaxate si bune, gratie lui Marte care va avea o dispozitie relaxata prin Pesti. Poti folosi acest lucru in ultima parte a lunii, ca sa nu creezi inconveniente nici tie si nici altora.

TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Dupa ce Uranus a fost retrograd in vizita la tine jumatate de an, este timpul pentru un rezumat : Unde au devenit notabile schimbarile ? Sau unde sunt ele inca necesare urgent ? Unde simti o nevoie mare de independenta ? Si daca privesti inainte : Incotro doresti sa mergi ? Intreaba-te si vezi ce ai fi raspuns acum un an. Pana cand Uranus nu ajunge in Taur din nou in martie ca sa se intaleze aici 7 ani, totul este in continuare despre munca interna : sa iti schimbi atitudinea intr-o asemenea maniera incat sa iti incepi curajos si cu incredere urmatorii 7 ani.

Luna noiembrie iti va aduce multe schimbari pozitive in viata personala si in finante. Vei reusi sa iti pui la punct anumite datorii si sa te simti usurat. Relatiile personale sunt favorizate si comunicarea va fi impecabila. Incearca sa urmezi un plan care sa te ajuta sa iti gestionezi obligatiile si astfel sa te mai eliberezi de presiunea zilnica.

