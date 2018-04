HOROSCOP MAI: Zodii care au noroc în luna mai! Întorc banii cu lopata şi se bucură că au lumea la picioare

Rac

Persoanele nascute sub semnul Rac au avut parte de un an dificil in 2017, insa in luna mai, acestia isi vor lua revansa. Nu doar ca vor avea noroc de bani si ii vor obtine foarte usor, insa se pare ca pot sa apara schimbari pe plan sentimental.

Scorpion

Nativii Scorpion au parte de momente incredibile in luna mai a acestui an. Nu sunt excluse nici casatoriile, insa un lucru e cert. Este vorba despre succesul pe care-l vor avea in plan financiar, intrucat se vor bucura de colaborari ori proiecte ce le vor aduce castigurile pe care si le doresc.

Varsator

Luna mai se anunta a fi foarte norocoasa pentru persoanele care s-au nascut sub semnul Varsator. Vor avea parte de prosperitate pe plan profesional, iar relatiile la locul de munca se vor concretiza si totul va merge ca uns. Ba chiar se vor ivi calatorii in interes de serviciu si vor avea parte de noroc de bani, eforturile lor fiind recompensate pe deplin.

De cealalta parte, insa, Gemenii vor avea parte de ghinion, intrucat planurile pe care le au nu se bucura de succes, iar eforturile lor de a se redresa sunt ineficiente.