Horoscop Mariana Cojocaru pentru NOIEMBRIE şi DECEMBRIE 2018. Schimbări URIAŞE şi AMENINŢĂRI pentru două zodii. Previziuni complete

BERBEC

Sfârşitul anului 2018 va fi unul financiar excelent pentru nativul berbec care va avea succes in toate colaborarile financiare astfel ca nici banii nu le va lipsi. Cu toate acestea, este recomandat ca berbecii sa isi cheltuiasca cu intelepciune banii si sa puna deoparte si pentru alte investitii. Pentru luna decembrie, berbecii vor avea nenumarate sanse de a evolua pe plan profesional, insa este nevoie de putin efort depus si angajament.

Pe plan amoros, Venus in retrograd ii inzestreaza pe nativii berbeci cu abilitati de comunicare excelente, care ii vor face o companie placuta atat pentru prieteni, cat si pentru noi cuceriri. Sfârşitul anului 2018 vine cu pofta de iubire si dorinta de oficializare a relatiei, iar cei singuri si-ar putea intalni sufletul pereche, inca din primele luni ale noului an.

TAUR

Sârşitul anului 2018 va fi unul benefic pentru Tauri din punct de vedere profesional si financiar. Va exista un anumit nivel de stres, insa nativii acestei zodii vor trebui sa se invete sa nu se lase doborati de negativism. Stresul va fi o amenintare pana in luna august.

Luna noiembrie anunuta o schimbare importanta in zona relatiilor. Pentru nativii singuri ar putea fi vorba de oficializarea unei noi relatii. Totusi astrele te imping spre o transformare a modului in care te raportezi la viata, lucru care ar putea sa-ti afecteze in mod negativ sfera relatiilor. In ultima parte a anului se anunta o imbunatatire in acest departament

GEMENI

Nativii zodiei Gemeni se pot bucura: se anunta un sfârşit de an bun in ceea ce priveste cariera. Ei trebuie sa aiba grija la relatia cu superiori. Nu este exlus ca luna viitoare, Gemenii sa simta nevoia de schimbare.

Dragostea va avea suisuri si coburasuri in luna decembrie. Spre exemplu, e posibil sa va simtiti singuri, sau sa observati ca relatiile stagneaza. In primăvara anului viitor, lucrurile vor merge mai bine.

RAC

Se anunta un sfârşit de an plin de greutati in ceea ce priveste sfera afacerilor si a banilor. Acest lucru poate fi balansat daca nativii vor pune accent pe creativitate, punctul lor forte anul care vine, si pe munca in echipa. Daca vor avea grija, racii vor putea sa transforme greutatile in oportunitati.

Daca cu viata profesionala va fi mai greu, astrele vor fi mai ingaduitoare in ceea ce priveste dragostea. In prima parte a lunii noiembrie vei cunoaste pe cineva nou, insa aceasta relatie e posibil sa nu se concretizeze imediat. Un alt moment propice vietii amoroase va fi luna decembrie.

LEU

Inceputul lunii noiembrie ar putea aduce ceva probleme nativilor din zodia Leu. Desi veniturile leului se vor mari, vor fi si perioade in care vor simti ca banii nu le ajung. Leii trebuie sa invete sa economiseasca. A doua parte a lunii noiembrie va fi prielnica pentru a bate palma in cazul unor afaceri.

In acest an, nativul leu va primi foarte multa dragoste si atentie din partea celor dragi, pe care apoi ii va putea rasfata la randul sau. Familia este preocuparea principala in acest an. Leii vor avea numeroase oportunitati prin care isi vor putea apropia persoana iubita. Nativii zodiei vor deveni mult mai intimi si mai romantici spre a doua jumatate a lunii decembrie. Pana la sfarsitul anului, prezenta lui Jupiter in zodia Leului va va aduce noroc in relatie.

FECIOARA

Fecioarele vor avea parte de noroc la inceputul lunii noiembrie. Exista posibilitatea de a promova la locul de munca sau a primi o marime de salariu. Si o schimbare de cariera este bine venita, caci nu va fi facuta in zadar. Roadele se vor cunoaste spre sfarsitul anului.

Norocul nu se va resimti doar pe plan profesionali, ci si amoros. Fecioarele vor face parul urmator firesc in relatie, ori vor cunoaste pe cineva nou, gata de angajemente. In orice caz, pe la mijlocul lui decembrie va avea loc o schimbare majora pe plan emotional, dar daca se va gestiona bine „criza”, totul va merge lin pana la sfarsitul anului.