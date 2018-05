Horoscop Mariana Cojocaru. Planetele se schimbă, se anunţă turbulenţe. Previziuni COMPLETE de la Rusalii până la Sanziene

Berbec

Este o perioada plina de efervescenta pentru ca stiu sa faca foarte mult bine. Se gaseste in diferite situatie si alearga mult, dar cu folos.

Taur

Intra Venus in constelatia lor. Este intr-un sector in care se va simti foarte bine si va oferi tot acel plus de energie si magnetism.

Gemeni

In aceasta perioada trebuie sa ia decizii. Unii isi gasesc calea si trec peste cateva examene clasice, iar altii trebuie sa calatoreasca si sa isi gaseasca drumul in viata.

Rac

Sunt foarte sensibili in aceasta perioada. Sunt sustinuti de Venus si Marte si primesc multe energii care ii ajuta sa depaseasca momentele grele.

Leu

Sunt sustinuti de Venus. Ei primesc un ajutor de la persoane influente si vor reusi sa atraga cercurile influente pentru ca destinul lor sa se schimbe in bine.

Fecioara

Se bazeaza pe spiritualitate, lumina si credinta. Aceste trei crezuri ii ajuta sa treaca peste probleme si trebuie sa isi gaseasca drumul de initiere in viata.

Balanta

Are pe Jupiter in mers direct incepand cu data de 9 iunie. Este excelent pentru acesti nativi. Ea tine lucrurile in echilibru si iubeste neconditionat. Isi schimba destinul in bine.

Scorpion

Un nou inceput pentru ei. Destinul ii va face surprize placute si totul o sa fie foarte bine pentru ei. Renasc din propria cenusa si rezolva lucruri pe partea sentimentala.

Sagetator

Beneficiaza de un moment de cotitura care ii ajuta sa isi gaseasca calea, astfel depasesc momentele de cumpana care se prefigureaza in aceste clipe.

Capricorn

Este sustinut de mai multe planete, care impreuna, vin cu tot felul de oferte. Ei trebuie sa stie sa aleaga ce este bine si ce nu.

Varsator

Entuziasmul il ajuta sa isi implineasca visele, este foarte activ in aceasta perioada. Isi desface aripile si porneste la drum cu un tonus extraordinar de bun.

Pesti

Se lamuresc cine ii iubeste cu adevarat si cine nu ii merita. Ei stiu ca iubirea invinge tot asta si pentru ca sunt foarte sensibili. Insa vor avea parte de surprize mari.