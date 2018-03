Horoscop MIERCURI 21 martie 2018: Ce aduce prima zi din zodia Berbec, în funcţie de zodie

Condus de Marte, Berbecul este caracterizat de un simbol sub forma de V care semnifica coarnele sale. Simbolic, dintotdeauna berbecul a fost asociat cu determinarea, initiativa si spiritul de lider.

In timpul sezonului Berbecului, suntem invitati sa ne inventariem viata si sa vedem ce nu ne mai serveste deloc. Este un moment in care este in puterea noastra sa renuntam cu eleganta si acceptare la ce e vechi si sa cream ceea ce vrem sa manifestam in lume.

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Poti primi mai multe invitatii la evenimente sociale astazi, unele de la persoane pe care nu le cunosti prea bine. Nurenunta la ele. Ai putea obtine contacte norocoase pentru tine sau te poti alege cu prieteni noi. Iti place sa fii printre oameni dar azi te simti un pic retras. Inima ta este cu familia ta. Probabil cauti sa fii acasa si sa te bucuri de compania lor sau a partenerului romantic.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Iti pot veni vizitatori diseara pentru o reunire informala. Prieteni dragi pot fi implicati intr-o forma. Probabil ca vei fi foarte ocupat peste zi iar mintea iti functioneaza cu o viteza uimitoare. Este nevoie sa te detensionezi inainte de a te duce la culcare pentru a nu pierde ore pretioase din somnul atat de necesar.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Astazi poti parea ca ai capul in nori. Adevarul este ca ai multe subiecte importante pe cap. Altii se pot simti ofensati sau amuzati de distantarea ta. Nu te ingrijora prea mult. Trebuie sa ai grija de lucrurile de rezolvat ce te preocupa si nu te reactia sau parerea altora despre tine.

