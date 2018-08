HOROSCOP MINERVA pentru SEPTEMBRIE 2018: O zodie se îndrăgosteşte, altă zodie se îmbolnăveşte RĂU! Cui i se aprind călcâiele

BERBEC

Din punct de vedere afectiv, li se aprind calcaiele foarte repede. Cel mai bun lucru este sa cugete inainte de a se arunca cu capul inainte, inainte de o aventura. Ma refer la luna iulie, in mod special. Ar putea ramane cu sufletul tandari la sfarsitul lui august si ar putea sa-si revina greu. Din punct de vedere al sanatatii, vor incepe vara in forta, pusi pe distractie, totul este sa stie masura. Undeva in a doua decata a lui iulie, sa nu sara in apa. La sfarsitul lui august organismul incepe sa dea urme de oboseaza. Financiar, iunie si sfarsitul lui august le pot aduce fie o marire de salariu, fie posibilitatea de a promova, fie un job mai bine platit.

TAUR



Apar probleme mari din cauza geloziei. Orice relatie risca sa se incheie rapid si cu scantei. Nu trebuie sa se ambaleze, trebuie sa ia lucrurile pe rand. Din punct de vedere al sanatatii, daca ar putea aduce marea la ei acasa ar fi perfect. Sunt nativii care greu se misca de acasa. Ceva mai tensionata va fi luna august cand trebuie sa gaseasca solutii si vor fi obligati sa isi ia o mini-vacanta. Atentie la durerile de gat. Din punct de vedere financiar nu stau rau, cu chibzuiala merg mai departe. La inceputul lui iulie vor deschide ceva pe cont propriu, ceea ce le va da aripi. Vor fi la fel de atenti si cu buzunarul lor.



GEMENI



Pentru ei iubirea este un joc periculos. Vara aceasta s-ar putea indragosti intr-adevar si sa nu fie crezuti. Din punct de vedere al sanatatii va fi o continua vacanta, chiar daca merg la serviciu. Nu se implica, au aceasta capacitate de a se detasa. Traiesc o perpetua vacanta. Trebuie sa decida unde vor pleca si sa ia trusa medicala cu ei. Atunci cand cred ca le merge bine, ar putea sa raceasca, sa faca o febra. Din punct de vedere financiar, vor avea stabilitate, in special pe comisioane.

RAC



Din punct de vedere afectiv, iubirea inseamna responsabilitate si daruire. Sufoca, cu prea multa dragoste in aceasta vara. Se pot trezi dati deoparte si vor trai acut acea lipsa. Daca au copii, sa stea cu ochii pe ei, in cazul in care pleaca, sa nu faca insolatie. Atentie la alimentatie, sunt mai sensibili, aveti grija de mancati, puteti face o toxiinfectie alimentara. Din punct de vedere financiar, Racii achita toate datoriile. Luna iunie vine cu un contract, cu o propunere de colaborare pentru cei care lucreaza in domeniul media sau de editare.



LEU



Sunt avantajati in aceasta vara. Leii pot incepe sa construiasca in aceasta vara. Cel mai bun lucru pentru ei este achizitia de terenuri. Din punct de vedere afectiv, Leului ii va cadea cineva cu tronc si va incepe sa adulmece prada. Si persoanei respective ii va placea. Va fi o cucerire grea, intelectuala. Din punct de vedere al sanatatii, vor avea parte de un concediu mai lung, undeva in afara granitelor tarii. Ii sfatuiesc sa nu isi uite asigurarile de sanatate. O banala intepatura de insecta ii poate duce la urgente. Din punct de vedere financiar ar putea negocia in domeniul imobiliar. Sa fie atenti dupa 12 august pentru ca ar putea sa scape amanunte importante. Nu as sugera atunci sa faceti achizitii.



FECIOARA



Daca au invatat sa si asculte, nu doar sa ceara, efectele vor fi neasteptate in iubire. Atentie pentru ca puteti descoperi o alta fateta a relatiei voastre. Daca sunteti singuri, puteti sa intalniti pe cineva. In sanatate, Fecioarele trebuie sa fie atente la fiecare pas, la fiecare drum, sa aiba grija cum circula. Atentie si in august, puteti avea tulburari intestinale. Financiar, Fecioara isi doreste sa primeasca mult. Din 12 august, vor avea noroc. Pot intra in posesia unor sume de bani. Vor sti ce sa faca, cu banii.



