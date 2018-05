HOROSCOP NICOLETA SVÂRLEFUS: Ce zodii sunt dispuse să flirteze, cine este onest, cine te va ajuta cu bani

BERBEC - Energic

Aici vorbim despre energie. Berbecul are o energie inepuizabila, este pasional, plin de viata, mereu pus pe a initia ceva. Iar asta, desi uneori e obositor, tine relatia vie.

Pasional, nu va suporta sa lase relatia sa lancezeasca, asa cum nu lasa nimic sa fie monoton pe perioade lungi.

De asemenea, este si competitiv si e posibil sa-si faca un scop din a construi cea mai frumoasa, atragatoare si implinita relatie. Va dori sa reuseasca, nu accepta esecul, asa ca se va stradui sa ofere ce poate mai bun pentru asta.

TAUR – Senzualitate

Taurul, prin natura sa senzuala, doreste sa isi activeze toate simturile si sa-si satisfaca placerile intr-o relatie. De aceea, se va baza mult pe componenta fizica si va sti sa pastreze atractivitatea si romantismul.

Taurii sunt genul cinelor romantice, a bailor indelungi cu lumanari etc…

Un Taur doreste sa simta conexiunea cu celalalt prin atingere, prin gesturi romantice, confort material, fidelitate, atasamanent. Odata ce se angajeaza pe un drum impreuna cu cineva, ofera sentimentul de siguranta si incredere, iar asta face relatia sa dureze.

GEMENI – comunicativ

Gemenii sunt mereu dispusi sa flirteze, sa comunice, sa impartaseasca secrete, sa discute pe diverse teme aparent nesemnificative. Ei au nevoie de interlocutori adecvati, dar odata ce-i gasesc pot fi fermecatori. Relatiile lor niciodata nu sunt plictisitoare, mai ales daca sunt ascultati si li se accepta aceasta dorinta de a comunica.

Gemenii sunt si foarte agili, ei gasesc solutii repede, sunt mereu curiosi, aduc elemente noi in relatie. Gemenii sunt vii si jucausi in relatiile lor si asta este ce le face sa dureze.

RAC – Empatic

Pe langa faptul ca Racul este un partener onest si statornic, odata ce se implica intr-o relatie, el are si calitatea de a fi empatic. Reuseste sa fie conectat la celalalt, sa-i simta nevoile, sa i le inteleaga si chiar sa le anticipeze.

Un Rac are calitatea de a proteja si ingriji, de a fi acolo mereu cand celalalt are nevoie.

Partenerii Racilor se vor simti mereu ocrotiti si intelesi, iubiti si protejati.

LEU – Generos

Leul este un semn caruia ii corespunde inima, asa ca el cand iubeste o face cu toata inima si e foarte generos, loial, implicat. Ofera mult, este cel mai de temut avocat al persoanei iubite si al celor dragi, mai ales daca si el la randul sau primeste suficienta atentie.

Leul cand se afla intr-o relatie, preia fraiele, responsabilitatea si... conducerea. Mai ales in situatii dificile, el devine leaderul, e cel care isi asuma sa rezolve, sa organizeze, sa gaseasca o cale. Asta, cand nu e in exces si nu deranjeaza prea mult, face o relatie sa dureze.

FECIOARA - grijulie

Cine ii castiga inima Fecioarei, va avea parte de grija, atentie, ascultare. Fecioara se va stradui mereu sa imbunatateasca, nu doar viata ei ci pe amandurora. Atunci cand nu exagereaza cu asta si nu devine din cale-afara de pisaloaga, Fecioara este o comoara la casa oricui si in orice relatie, de orice natura. Pentru ca ea e mereu cea care cauta, stie ce e nevoie, are metoda perfecta in orice situatie. Si e cel mai bun consilier pe care il poate avea cineva si unul dintre cei mai devotati parteneri.

BALANTA – echitabila

Balanta este cea care mereu incearca sa echilibreze lucrurile si asa face si intr-o relatie. Ea va face tot posibilul ca celalalt sa fie bine, multumit si fericit, asa ca intr-un fel sau altul va face lucrurile sa mearga intr-o relatie.

Isi doreste armonie cu orice pret si doreste ca in viata si relatia ei sa nu existe nimic urat, vulgar, conflictual. Balanta stie sa aduca pacea si daca se foloseste de acest dar, construieste usor relatii fericite.

SCORPION – pasional

Scorpionul este capabil de o profunzime si de o conexiune intima cu partenerul cum niciun alt semn nu este. Relatia cu un Scorpion nu este intotdeauna comoda, pentru ca vor fi de confruntat multe emotii traite la mare intensitate, insa sentimentul de conexiune si impartasire la nivel profund, deschiderea catre cel care i-a castigat increderea unui Scorpion, devotamentul, pasiunea mereu prezenta pot face o relatie sa devina indestructibila.

SAGETATOR – optimist

Sagetatorul este nascut pentru dragoste, independenta si calatorii. El doreste sa traiasca viata ca pe o continua explorare asa ca relatia pentru el este o experienta din care mereu afla si invata cate ceva.

Odata ce se implica intr-o relatie, o face cu bucurie si mereu va infuza aceasta relatie cu doze mari de optimism, generozitate si pozitivitate. Mereu va gasi ceva bun de vazut in orice situatie si in orice persoana. Acesta este un dar, desi de unii e privit ca o slabiciune si o dovada de naivitate. Sagetatorul contribuie relatiilor cu acest optimism, cu pofta de explorare si cu deschidere. O relatie cu un Sagetator nu poate fi plictisitoare.

CAPRICORN – incredere in sine

Capricornul este organizat, sever cu el insusi, are mereu asteptari mari in primul rand de la el si abia apoi de la altii. El gandeste strategic si are scopuri de implinit pe termen lung, iar uneori si relatia face parte din planurile sale.

Ia in serios o relatie de cuplu, isi asuma responsabilitatea si face tot posibilul sa o duca pe culmile dorite.

Un Capricorn are calitatea de a fi serios in tot, iar asta face o relatie sa dureze si sa fie asezata.

VARSATOR – independent

Poate parea ciudat ca indepedenta este o calitate intr-o relatie, insa in acest caz, independenta Varsatorului, care gandeste in felul lui si face lucrurile in felul lui, este un stimulent in relatie. Varsatorul nu lasa relatia sa doarma, pentru ca mereu o provoaca sa treaca la alt nivel de intelegere si constiinta.

Varsatorul creeaza si un fel de fascinatie in partener, datorita inteligentei sale, in pofida deficitului cu care vin din punct de vedere emotional.

PESTI – compasiv

Pestii au o natura compasiva pana la sacrificiu, iar in relatiile in care este apreciata ca un dar, poate exista o conexiune frumoasa, incarcata de sesnibilitate si devotament.

Pestii insa au tendinta sa puna mai presus nevoile celuilalt, iar asta, in timp, poate eroda respectul celuilalt.

Totusi, sensibilitatea, romantismul, devotamentul si capacitatea de a intelege si accepta emotiile celuilalt, repezinta darurile de pret ale Pestilor care fac relatiile sa dureze.