HOROSCOP NOIEMBRIE 2018. Zarvă şi agitaţie în Casa iubirii şi Casa banilor. Urania a realizat previziunile lunii

HOROSCOP NOIEMBRIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie)

In ce priveste dragostea si viata parteneriala si de cuplu, inca traversezi o perioada de reconfigurari si evaluari, cel putin pana pe 16 noiembrie cat Venus va fi retrograda. Asadar, nu e momentul pentru decizii radicale si definitive, ci mai degraba vreme prilenica pentru impacari, armonizari, recalibrari. Acum poti gasi un nou punct de echilibru in fiecare relatie care a scartait sau in care ai ajuns intr-un impas.Munca, bani si cariera: E o luna in care esti invitat sa schimbi strategiile, atat in privinta administrarii bugetului cat si in privinta unor investitii, credite, asocieri. In orice caz, e necesar sa inchei niste capitole legate de datorii, taxe si impozite si sa creezi loc pentru un drum mai curat si mai psrosper. In a doua parte a lunii, nu e cazul sa faci investitii mari sau sa iei decizii financiare importante, intrucat iti pot scapa din vedere detalii semnificative si poti face erori de judecata si alegere.In ce priveste munca, serviciul, atmosfera in echipa de lucru, evita sa promiti mai mult decat vrei si poti. De asemenea, atentie la pornirile superioare si arogante care pot destabiliza armonia.Vestea buna este legata de intrarea lui Jupiter in Sagetator, care iti aduce mai multa jovialitate, expansiune, o viziune noua, creativitate, posibilitati noi de crestere si evolutie si chiar mai multe calatorii. Incepe o perioada mai senina, din toate punctele de vedere.

Horoscop Taur (21 aprilie - 21 mai)

Cu Jupiter care ajunge in Sagetator pe 8 noiembrie, viata intima a Taurilor intra in trepidatii. Exista sanse de apropiere si conexiune, erotism eccentuat, dar si de asumare si decizii in doi, atat in ce priveste relatia afectiva, cat si in ce priveste punerea in comun a unor resurse materiale.Poti sa dizolvi inhibitii, frici, poti sa reevaluezi unele dorinte in ce priveste viata intima si sa le schimbi/inlocuiesti cu altele mai actuale. Nu e exclus ca unii Tauri sa experimenteze derapaje, dualitate in amor, din dorinta de a incerca ceva nou. De aici si posibilitatea unor incurcaturi si rivalitati.In ce priveste munca si banii, e o perioada de tatonare, de schimbari, clarificari si repararea unor greseli. Nu e momentul sa te grabesti, indiferent ce intentionezi sa obtii in sectorul profesional sau financiar, pentru ca pot aparea in orice moment situatii neprevazute sau elemente neluate in calcul. Daca vrei o schimbare profesionala, nu e cazul sa grabesti lucrurile, ci sa analizezi atent optiunile, sa te obisnuiesti cu ideea si sa astepti momentul potrivit sa actionezi.

Horoscop Gemeni (22 mai - 21 iunie)

Zona parteneriatelor, asocierilor si imaginii sociale se activeaza prin prezenta acolo a lui Jupiter, din 8 noiembrie, pentru un an de zile. Asadar, relatiile Gemenilor ies din lancezeala, se revigoreaza si redevin o prioritate. Chiar daca se vor agita spiritele si vor mai aparea si conflicte, asta nu e o problema pentru Gemenii flexibili, vorbareti si capabili sa treaca rapid de la o stare la alta. Gemenii singuri e posibil sa intalneasca potentiali parteneri demni de luat in seama pentru relatii implinite si pe termen lung.Segmentul financiar devine foarte important de acum incolo si Gemenii vor fi nevoiti sa-si schimbe scara de valori, prioritatile si strategiile de castig. Devin mai constienti de nevoia de a avea rezerve, dar si mai dispusi sa construiasca ceva durabil.In plan profesional, in luna noiembrie este destul de multa agitatie, chiar conflicte cu sefii sau cu diverse persoane autoritare. Circula tot felul de zvonuri, e posibil sa existe destul de multa confuzie, dar de posibilitati de afirmare si expansiune, poate chiar de activitati in care sa se implice in paralel, nu duc lipsa. Asadar, e nevoie sa fie atenti la ce sanse li se deschid, dar sa nu intre in conflicte si polemici inutile.

Horoscop Rac (22 iunie - 22 iulie)

Pentru Raci, viata amoroasa poate cunoaste un nou inceput sau o relansare in relatia deja existenta. In orice caz, luna noiembrie vine cu multa deschidere pentru iubire, tandrete, impartasirea sentimentelor si asumarea unui angajament serios in ce priveste acest segment de viata.De asemenea, Racii au multa imaginatie si creativitate, senzitivitate si empatie, asa ca pot aduce o contributie valoroasa in proiectele si in relatiile lor apropiate. Unii Raci se pot decide sa aduca pe lume un copil. Munca si banii Racilor incep sa cunoasca schimbari. Jupiter ajunge din 8 noiembrie in zona muncii si serviciului, sanatatii si stilului de viata, asa ca urmeaza o perioada de imbunatatire, de expansiune si de sanse noi care apar pentru ei. E si destul de multa agitatie in luna noiembrie, in sensul in care sunt multe zvonuri, multe orgolii care se intalnesc si se bat cap in cap, multe informatii aruncate in aer fara sustinere. Asadar, sa evite sa spuna si sa creada mai mult decat e in realitate.Una peste alta, eforturile Racilor incep sa fie rasplatite.

Horoscop Leu (23 iulie - 22 august)

Iubirea, stralucirea, expresia de sine capata prioritate si primesc apa la moara, in luna noiembrie si nu numai. Leii se urca pe val, din multe puncte de vedere si, dupa niste luni bune, au din nou incredere in ei, se simt fermecatori, simt ca pot face absolut orice isi propun. Si in plan afectiv, Leilor li se deschide drumul. Daca sunt singuri, au sansa sa cunoasca pe cineva interesant, daca sunt deja in relatii amoroase, se reaprinde scanteia si apetitul pentru experiente noi.Recomandarea este sa pastreze proportiile in joaca cu focul, pentru altfel risca sa intre in incurcaturi mai mari decat pot duce.In ce priveste munca si banii, Leii sa fie prudenti cand semneaza documente si isi iau angajamente, mai ales daca ele vizeaza externalizarea unor servicii sau calatorii in afara tarii, ori colaborari cu persoane straine. Exista sansa unor neintelegeri sau din cauza grabei, pot sa piarda din vedere detalii care ar schimba cursul unor situatii si alegeri.E bine ca Leii sa evite speculatiile financiare, iluziile in privinta castigurilor asteptate si promisiunile exagerate. Sa faca economii si sa fie prudenti, dar mai ales sa-si achite toate datoriile, in masura in care se poate.

Horoscop Fecioara (23 august - 21 septembrie)

Pe de o parte, viata casnica, atmosfera in camin, demersurile patrimoniale incep de acum sa fie favorizate, pentru un an de zile. Fecioarele isi doresc mai mult spatiu si confort, poate mai mult lux sau libertate de miscare si au sanse acum sa obtina aceste lucruri, chiar daca se vor mai opune unii si altii sau va trebui sa negocieze cu membrii familiei indelung.In alta ordine de idei, Mercur va retrograda in casa relatiilor Fecioarei, in a doua parte a lunii, ceea ce indica posibilitatea unor reveniri asupra unor decizii luate in comun, iesirea la suprafata a unor informatii si chiar discutii aprinse si certuri, datorate mai ales suspiciunilor si ingrijorarilor de cele mai multe ori fara fundament. Din punct de vedere financiar, lucrurile se domolesc si se clarifica, in a doua parte a lunii, mai ales acolo unde existau necunoscute multe sau nu se miscau lucrurile in directia dorita.

Horoscop Balanta (22 septembrie - 22 octombrie)

Capriciile in viata sentimentala sunt la ordinea zilei, mai ales in prima jumatate a lunii, iar unele Balante pot fi extrem de impulsive si se pot grabi sa ia decizii care vizeaza indepartari sau rupturi, ceea ce nici nu le sta in fire si nici nu e indicat, cel putin deocamdata. In ultima parte a lunii, lucrurile se vor vedea intr-o lumina mai buna, asa ca e bine sa astepte macar pana atunci. Oricum, au nevoie de multa libertate si se vor relua unele subiecte mai vechi pe marginea unor neintelegeri de cuplu. Totusi, asta poate fi un un lucru bun, pentru ca e o sansa de indreptare, de impacare si revizuire a atitudinii relationale.Capacitatea de seductie si farmecul personal cresc dupa 16 noiembrie, asa ca atunci isi pot exersa aceste abilitati, mai ales daca urmaresc sa inceapa o poveste de amor.Balantele deschid un capitol foarte interesant in ce priveste comunicarea, calatoriile, invatarea, studiul, relatiile cu cei din jur. Jupiter in Sagetator, pentru un an de zile, le deschide usi catre studiu si socializare, examene si evolutie. Sunt mai optimiste si mai deschise inclusiv spre a-si schimba punctele de vedere.In casa muncii si a sanatatii e multa zarva si agitatie, semn ca lucrurile pot fi destul de neclare si cu mai multe interpretari. Atentie la jocurile de culise, barfe, certuri si indiscretii. Fuga de responsabilitate nu e solutie, dar incetinirea ritmului si cautarea unor solutii care sa te ajute sa fii mai eficient si mai sanatos, da.

Horoscop Scorpion (23 octombrie - 21 noiembrie)

Experientele amoroase par sa se consume mai mult in culise, intr-o zona discreta, ascunsa si secreta. Unii Scorpioni se gandesc la iubiri mai vechi, altii chiar rememoreaza unele alegeri pe care le facut in trecut, cu scopul de a invata ceva de acolo si de a incheia niste tipare. E un moment bun, in orice caz, sa ierte, sa accepte si sa elibereze tot ce pot, din memoria lor relationala.Oricum, in luna noiembrie, iubirea, capitolul afectiv, dar si creativitatea in toate formele ei, castiga mult teren, iar atentia Scorpionilor, vor, nu vor, se indreapta catre ceea ce iubesc, ii inspira, ii bucura. Copiii, de asemenea, ii solicita mult pe Scorpioni acum, fie au nevoie de sprijin, fie fac o greseala si au nevoie de intelegere.Financiar, Scorpionii il au aliat pe Jupiter un an de zile de acum incolo, asa ca sunt sanse mari sa-si creasca veniturile si sa sa prospere, daca dau curs unor oportunitati.

Horoscop Săgetător (22 noiembrie - 20 decembrie)

Cel mai notabil eveniment pentru acesti nativi este, fara doar si poate, sosirea lui Jupiter acasa, in semnul lor, dupa 12 ani. E ca o gura de aer proaspat, ca o vacanta dupa multa munca si efort, ca o petrecere pe care au asteptat-o mult. Practic, Sagetatorii incep acum un nou ciclu, o noua etapa de viata si pot sa-si deschida un drum nou drum, sub mai multe aspecte. Optimismul, pofta de viata, bucuria de a trai aventuros, toate acestea se reaprind in inima oricarui Sagetator, asa ca e posibil sa-si schimbe prioritatile, programul, stilul de viata, imaginea.Sa avite totusi excesele si promisiunile desarte care ii pot deruta si indeparta pe cei din jur. Sa trieze cu bagare de seama oportunitatile, pentru ca nu toate sunt potrivite. In rest, sa profite de tot ceea ce viata le aduce in cale spre expansiunea si bucuria lor. In familie, pot aparea destul de multe teme de discutat, pe marginea unor schimbari care nu mai pot fi amanate. Fie legat de un bun material/imobiliar, fie de confortul casnic... niste schimbari, sau macar reparatii, tot vor face.

Horoscop Capricorn (21 decembrie - 19 ianuarie)

Capricornii se afla in mijlocul unei perioade de evaluare serioasa a statutului lor, atat civil (relational) cat si socio-profesional. Ei sunt nemultumiti, au cam ajuns la saturatie in unele privinte si se gandesc, unii dintre ei, sa-si pregateasca iesirea din scena si o schimbare de macaz, atat relational cat si profesional. Lucrurile au ajuns intr-un punct in care ei nu mai stiu sau nu mai vor sa faca ceva. Totusi, sa astepte a doua jumatate a lunii pentru ca abia atunci le va fi clar ce este potrivit sa faca si ce decizii sunt adecvate. In ce priveste comunicarea, Capricornii trebuie sa fie atenti la tendinta de a sadi confuzie in interactiunile cu ceilalti, prin mesajele evazive si neclare pe care le transmit sau prin tendinta de a juca la doua capete. Sa fie atenti, de asemenea, la tendinta de a se iluziona si sa citeasca cu atentie tot ce semneaza.Se pare ca solutia, pentru ei, acum, este intoarcerea catre sine, introspectia, evaluarea credintelor lor, generozitatea si iertarea, smerenia, expansiunea constiintei.

Horoscop Vărsător (20 ianuarie - 18 februarie)

Varsatorii se elibereaza de stresul aferent zonei profesionale, se detensioneaza atmosfera la acest nivel, iar zona relatiilor sociale capata mai multa deschidere, entuziasm si incredere. Incep sa vina oameni noi in viata Varsatorilor, le vin idei, primesc invitatii in diverse proiecte, sunt stralucitori in cardul grupurilor in care activeaza, au posibilitatea acum sa-si creasca notorietatea si sa-si extinda clientela.Totusi, in cercul de prieteni si printre cunostinte, pot aparea tot felul de neintelegeri si rastalmaciri, zvonuri si orgolii, mai ales in a doua parte a lunii, si de multe ori Varsatorii se vor trezi in situatii in care nici nu-si dau seama cum au ajuns. In plan financiar, exista multa forfota, vin si pleaca bani cu mare viteza. Apar cheltuieli multe si marunte, dar si sanse de castig. Daca se pot organiza si pot fi prudenti, pot avea de castigat si pot beneficia de niste vesti bune si sanse sau de niste chilipiruri.

Horoscop Pești (19 februarie - 20 martie)

Marte va ajunge in acest semn din 17 noiembrie, asadar Pestii pot sa se foloseasca de aceasta energie care le confera ceva mai multa combativitate si curaj, pentru a-si apara cauza, pentru a face unele schimbari sau pentru a-si afirma calitatile si talentele. Totusi, sa tina cont de faptul ca succesul lor depinde acum in mare parte de atitudinea lor, de cum se comporta, cum se infatiseaza in relatiile cu altii. Pot sa castige si pot sa si piarda, doar pe limba lor.De inspiratie si creativitate nu duc lipsa, dar au tendinta sa fie prea reactivi, hipersensibili si suparaciosi. Isi pot creste sansele de castig, daca stiu sa-si etaleze si foloseasca abilitatile si talentele, cu mai putina modestie si mai mult curaj si asumare. Zona carierei il primeste pe Jupiter pentru un an de zile, deci nu e de mirare ca unii Pesti se pregatesc pentru o lansare, o cariera noua sau noi culoare de manifestare in acest plan profesional. Chiar daca pentru asta e nevoie sa invete ceva nou, sa nu ezite si sa imbratiseze noi perspective.