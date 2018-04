HOROSCOP PAŞTE 2018: Camelia Pătrăşcanu a realizat astrograma sărbătorilor pentru fiecare zodie. Cine este afetat de Luna Neagră

Horoscop Paște 2018 Luna indica emotiile pasagere, dar si bagajul sufletesc acumulat inca din copilarie (traumele, evenimentele marcante, amintirile bogate in senzatii care ne-au format modul in care am invatat sa ne protejam). Acum, in Capricorn, se reactiveaza la cei cu biografii familiale complicate vechile situatii care le-au dat stari de nesiguranta, incertitudine conjugala, i-au facut sa se simta neapreciati si abandonati sau izolati, scrie Camelia Pătrășcanu, pe Horoscop TV.

Marte indica energia fizica, combativitatea, spiritul transant, actiunea decisa si clara, simtul propriei persoane. Acum, in Capricorn, aceasta forta personala este folosita pentru a ne sublinia reusita, puterea, importanta, demnitatile castigate. Suntem cineva, ne meritam locul si ne aparam pozitia castigata. Aspectul se mentine pana pe 16 mai.

Saturn indica demnitatea, puterea personala in raport cu un sistem de referinta (familie, institutie, religia oficiala), prestigiul si identitatea sociala, autoritatea. Plasat in saturnodomiciliu, in Capricorn, indica faptul ca tinem sa primim recunoastere si respect pentru ce am realizat. Dar, mai intai, avem nevoie ca noi insine sa ne cunoastem temeinic meritele si locul, ca sa stim ce impunem altora sa respecte. Planeta sta in Capricorn si ne arata cu degetul pana la finalul lui 2020.

Pluto reprezinta forta de renuntare sau cea de distrugere si regenerare, ne indeamna sa abandonam total ce a(m) fost inainte. Plasat in Capricorn, ne poate face sa renuntam la locul nostru in familie: familia de sange sau familia profesionala – pentru cei dedicati muncii sau institutiei. Planeta ne preda lectia pana in 2024.

Luna Neagra (Lilith) reprezinta pierderea sau lipsa unui element pe care ni l-am fi dorit, dupa care am tanjit, care nu ne-a fost suficient sau nu ne-a multumit. Prezenta sa in Capricorn poate indica aprecierea, respectul, sustinerea, increderea care ne-au lipsit in familie, din partea parintilor. O lipsa compensata ulterior cu efortul de a reusi in viata si de a fi pe propriile picioare, de a ne castiga locul si statutul meritate. Marcatorul astral sta in zodie pana in august 2018.