Horoscop săptămânal 1-8 februarie. Ce bani atragi, faci sau pierzi în funcţie de zodia ta

Indiferent de ce spun vorbele sau zicatorile, banii sunt doar o energie pe care o folosesti ca sa deschizi sau sa inchizi usa prosperitatii in viata ta. Iar aceasta usa depinde foarte mult de ceea ce gandesti.

Daca tu crezi ca banii sunt murdari sau nu aduc fericirea, fii sigur ca vei avea putini bani.

Daca tu iubesti banii si ii tratezi cu respect pentru ca prin ei poti cumpara lucruri minunate tie si celor dragi, banii vor veni la tine pentru ca se vor simti bineveniti.

Daca tu crezi ca nu poti avea si bani si sanatate sau iubire, asta vei materializa in viata ta.

Viata ne este oglinda a ce gandim spre ea. Dar ce gandim, poate fi schimbat permanent !

Horoscop saptamanal bani. In afara de gandirea care ne influenteaza bogatia, fiecare configuratie astrala si fiecare zodie are saptamanal influente ceresti legate de casa banilor. Sunt zile in care atragi banii usor, altele in care trebuie sa inveti sa ii astepti sau sa ii cheltui cu intelepciune.

Relatia ta cu banii afecteaza si relatia cu iubirea, sanatatea si familia. De aceea, atunci cand alte domenii ale vietii scartaie, si banii se lasa asteptati.

Iata ce spun astrele despre casa banilor pentru fiecare zodie pentru saptamana 1-8 februarie 2018.

Cum sa tragi cele mai bune beneficii pentru tine in functie de zodia ta:

Horoscop saptamanal bani – BERBEC

Saptamana aceasta primesti vesti si bune si mai putin bune despre viata ta financiara. Daca ai fost autentic cu obiectivele tale si ai tinut de buget, astrele iti aduc oportunitati sa faci bani acum. Daca ai cheltuit mai mult decat este cazul, se va reflecta in anumite schimbari neasteptate in sectorul carierei care te duc in situatia ca banii pe care te bazai sa platesti facturile curente, e posibil sa nu mai fie acolo sau sa nu fie suficienti. Economisind pentru viitor – iata o lectie buna de retinut pentru aceasta saptamana.

Horoscop saptamanal bani – TAUR

Este o saptamana de contradictii pentru tine. Aspectele astrologice te incurajeaza sa fii acum mai plin de incredere in tine si sa te prezinti astfel lumii. Pe masura ce indoielile iti dispar, te poti concentra pe ce conteaza cu adevarat. Investind in familie, in iubire si in copii nu este asa de rau decat daca exagerezi si iesi total din preocuparea de a face si bani din munca ta. Daca te tii de un buget, iti arati cat de mult iti pasa. De tine, de munca ta, de banii tai.

