HOROSCOP săptămânal 12-18 FEBRUARIE 2018 de astrologul Russell Grant

Russell Grant este primul astrolog care a prezentat in ultimii 300 ani o citire profesionista de horoscop unui membru al Familiei Regale Britanice, anume Reginei Mama.

Conform lui Russell Grant, contextul astrologic pentru fiecare zodie predispune la aparitia sau activarea anumitor situatii de viata care ne pot pune in dificultate sau pot fi oportunitati pentru impliniri mult dorite. Orice situatie are o rezolvare, orice conflict are o solutie, orice oportunitate trebuie simtita si speculata ca sa dea roade. Mai ales daca alegi sa vezi lucrurile diferit si sa actionezi diferit. Astrologul prezinta aceste potentiale situatii precum si recomandarile sale cum sa le abordezi ca sa iti fie bine.

El este considerat neoficial "astrologul Casei Regale Britanice" datorita acuratetii informatiilor oferite si a recomandarilor date membrilor familiei regale si apropiatilor lor, in aliniere cu legile Universului. Banii, sanatatea, iubirea ne vin nelimitat daca respectam aceste reguli ce ne guverneaza oricum, fie ca ne place sau nu.

Russell Grant este autor de carti bestseller si este personalitate media, horoscopul si activitatea sa fiind apreciate zilnic de peste 4 milioane de persoane.

HOROSCOP saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Tine-ti telefonul mobil incarcat complet si la indemana pentru ca ai putea primi vesti bune de la cineva despre o posibila calatorie sau un eveniment social. Asta implica moment de sarbatoare. Scoate-i pe toti la masa sa va bucurati. Sanatatea unei rude mai in varsta iti poate cauza o anxietate dar o zi de odihna deplina ii poate imbunatati sanatatea. Cu toate acestea, poate vei decide sa anulezi programul din weekend pentru a petrece ceva mai mult timp cu aceasta persoana. Vei fi rasplatit pentru bunatatea ta.

HOROSCOP saptamanal.TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Este posibil sa apara o calatorie pentru tine, fie din cauza unor aspecte ce tin de sanatate fie pentru anumite obligatii ce tin de casa si familie. In legatura cu motivul acestei calatorii, vei primi sfaturi de la prieteni dar ei nu te pot ajuta. Evita sa fii prea emotional sau furios in aceasta saptamana. Nu te ajuta cu nimic, din contra, te poate face sa simti incertitudine in legatura cu un aspect din comunitatea unde activezi. In general, dificultatile se agraveaza la oamenii pesimisti. Rezultatul final al acestei situatii va fi unul bun daca dai dovada de flexibilitate si curgi cu evenimente.

HOROSCOP saptamanal. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Indiferent care ar fi propriile tale dorinte, s-ar putea sa te supui dorintelor altor membri de familie. Poate ca a vizita o ruda nu este in topul prioritatilor tale dar, ca sa faci pe plac altora, iti vei face timp. Ce te va surprinde este ca te vei simti chiar bine cu ei. Tu si partenerul tau va reuniti seara cand vorbiti aceeasi limba iar aceasta vorba va fi romantica, in cadrul in care va regasiti cel mai bine.

HOROSCOP saptamanal. RAC (22 iunie – 23 iulie)

Multe lucruri vor evolua spre binele tau si te vei bucura de lipsa frustrarii sau a confuziei. Progresul iti va fi excelent si vei realiza de doua ori mai mult decat de regula, in orice vei face. Insa in a doua parte a saptamanii, poti intampina unele intarzieri din cauza viziunilor neclare ale unei persoane sau a altor factori din mediul din jur. Intrucat unii oameni nu vor sa renunte la conceptiile lor invechite si la viziunea plina de prejudecati, este mai bine sa amani decizii importante pentru moment.

