Horoscop SAPTAMANAL 13-19 august 2018. Ce urmeaza dupa 3 eclipse? Ce mai este de revizuit?

Nu e nimic gresit in a gresi, suntem oameni, deci supusi erorii; gresit este sa nu vrei sa refaci ce ai gresit, sa nu vrei sa ierti greseala altuia sau sa te temi sa o iei pe alta carare, in caz ca cea anterioara nu mai corespunde cu ce iti doresti tu acum.



Dar acum avem ocazia sa vedem toate acestea si sa re-alegem, de aceasta data cu inima deschisa si cu armonie intre suflet-minte-trup.



Aceasta saptamana este incadrata de doua momente astrale importante, unul chiar la inceputul ei, luni 13 august, iar celalalt la finalul ei, duminica pe 19 august. Saptamana incepe in forta cu mutarea lui Marte retrograd inapoi in Capricorn luni 13 august 2018.



Marte – planeta energiei, actiunii, pasiunii – este retrograd inca din 26 iunie in Varsator – si iata ca ajunge din nou in Capricorn unde a mai fost in acest an cand era in miscare directa. Marte ramane retrograd in Capricorn pana pe 27 august 2018.



Daca viata ti-a fost data peste cap in sezonul eclipselor, acum Universul iti da o a doua sansa ca sa faci lucrurile asa cum trebuie si cum este cel mai bine pentru tine. Da, este posibil, pentru ca o eclipsa solara – cum a fost cea de sambata 11 august, partiala in Leu – ce se invecineaza cu Marte, planeta actiunii, inseamna ca POTI, chiar poti, sa o iei de la capat. Poti sa intorci din nou lucrurile in sensul dorit de tine. Puterea este la tine.



Acum, cu Marte retrograd in Capricorn, trebuie sa iti depasesti si inhibitia sociala, rusinea, jena, anxietatea sociala. Prea multi oameni par a-si trai viata incercand sa para normali, previzibili si consecventi cu cei din jur si cu ei, insa ajung sa se plictiseasca de ei insisi, sufocati de inhibitia care le apara identitatile.



Atunci cand Marte este retrograd, actiunile pentru scopuri noi sunt mai dificile, insa sunt recomandate si favorizate calatoriile in interiorul propriei persoane pentru vindecarea ranilor sufletului sau corpului, terminarea lucrurilor ramase neterminate, orice refacere – de la obiecte la relatii sau proiecte, renovare, redecorare, reparare.

Marte retrograd te ajuta si sa iti repari relatia cu copilul interior (prin calatoriile in trecut acolo unde copilul din tine a ramas captiv, ranit, traumatizat si cu situatii neintelese si neacceptate), relatia cu fratii, parintii sau copiii, revizitand o situatie in care lucrurile au ramas neclare sau dureroase si actionand acum diferit, vindecat, intregit, cu alta energie, cu alta intentie, in special cu intentia iubirii si iertarii.



Duminica 19 august 2018 este o zi cu dublu eveniment astral. Este vorba de o zi minunata.



Intai, Mercur iese din miscare retrograda, lasandu-ne cu doar 6 astre retrograde si restabilindu-ne o comunicare normala. Viata incepe sa curga ceva mai lin si coerent. Mercur isi reia miscarea directa in Leu pana pe 6 septembrie cand ajunge in Fecioara.



Ce combinatie ! Mercur, planeta comunicarii si exprimarii, iar Leul, stralucitor, maiestuos, impunator, rege. Mercur in Leu te poate face sa pari ca ai gura mare in stralucirea ta verbala, ca esti plin de tine si nu te sfiesti sa o arati sau ca esti un povestitor extraordinar, captivand lumea atunci cand deschizi gura. Acesta este tranzitul care te incurajeaza sa vorbesti cat se poate de tare si clar despre ceva ce vrei si despre care doresti sa atragi atentia. Este o perioada excelenta in care sa te promovezi, stralucind si vorbind, sau dand viata ideilor creative ce au stat ascunse pana acum. In al doilea rand, in aceeasi zi, avem trigonul dintre Jupiter si Neptun.



Acesta este unul din cele mai pozitive aspecte astrale ale anului, ce aduce frumusete si vindecare in vietile noastre.



Jupiter si Neptun in special sunt planete cu miscare lenta si desi nu ne afecteaza la un nivel individual, ele seteaza tendinte generale, globale, astfel modelandu-ne viitorul vietilor de zi cu zi. Jupiter si Neptun sunt in ape sensibile si feminine, deci sunt despre emotii, adancimi, frumusete si exprimare feminina.



Atunci cand suntem bombardati zilnic cu stiri si materiale media ce induc frica si panica, ne pare ca totul in jur este negru si fara speranta. Insa gratie lui Jupiter si Neptun, chiar avem ocazia sa ne dam seama ca lumea poate fi si chiar este un loc minunat.



Dupa aceasta saptamana si pana la finele lunii septembrie ne mai asteapta alte evenimente astrale deosebite, care ne vor schimba total energia de final de vara, pregatindu-ne temeinic pentru inceputul toamnei, sub harnicuta, responsabila si mult-necesara Fecioara.



Iata si mesajul principal pentru fiecare zodie in horoscopul saptamanal pentru 13-19 august 2018:



Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)



Este o perioada in care sa iti arati abilitatile, fie in arte, mestesugarii, muzica, sport sau orice altceva. Cu eclipsa solara partiala din weekendul trecut, acum ti se activeaza un timp in care creativitatea si talentul tau pot fi observate de oameni cheie. Venus este deja in armonioasa Balanta, iar abilitatea ta de a fermeca, negocia si stabili conexiuni este activata si ea.



Revizitarea unor intelegeri facute intre mijlocul lui martie si mijlocul lui mai iti pot contura in alt fel viitorul din septembrie incolo. Acum poti avea mai mult noroc in fata intelegerilor facute decat inainte. Nu te implica in mai multe decat cele cu care esti totalmente fericit.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Uranus cel energic a intrat deja retrograd in semnul tau si va fi asa pana in ianuarie 2019 iar influenta sa asupra ta este mai imprevizibila decat de obicei. Drept rezultat, altii iti pot considera deciziile cam surprinzatoare. Cu toate acestea, daca ele te ajuta sa iesi din situatii prea sufocante, se dovedesc a fi un lucru bun. Casa si stilul de viata sunt si ele posibil supuse schimbarilor pe termen lung.



Presiunile pe care le-ai trait de la mijlocul lui mai incoace te pot incuraja sa vezi obiectivele pe termen lung intr-un mod diferit. Trebuie sa te focusezi la aspectele care s-au schimbat la tine in acest timp. Concentreaza-te doar pe ce poti duce la un ritm zilnic si cu care esti confortabil, ca sa poti merge inainte si nu inapoi.

Horoscop saptamanal. GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Tu ai multe cu care poti contribui social si multe motive ca sa te implici in conversatii foarte incitante si interesante. Incearca sa nu promiti mai mult decat poti totusi livra si duce. Mercur, conducatorul tau, iese din retrograd abia duminica. Vesti si informatii excelente iti pot aduce oportunitati si oferte.



Ai putea trai din nou pe pielea ta starea de presiune din cauza asteptarilor altora. Ar putea fi o recapitulare a ceva ce a fost intre mijlocul lui martie si mai. Acum ar trebui insa sa fii mai bine pregatit in mintea ta cum sa gestionezi situatiile. Nu te simti vinovat despre acele lucruri pe care le doresti de la viata si sunt aducatoare de placeri. Acestea sunt necesare pentru un om echilibrat.



