Horoscop SĂPTĂMÂNAL 14-20 mai 2018. Mare săptămână mare. De ce să te pregăteşti neapărat

Suntem in ultima saptamana din zodia Taurului si multe planete sunt sau intra in Taur, oferindu-ne ocazia de a profita la maxim de tot ce inseamna si aduce Taurul oamenilor.

Luna Noua in Taur 15 mai

Luna Noua este mereu o vreme a renasterii, o vreme in care ni se da o noua ocazie sa o luam proaspat de la inceput. Luna Noua in senzualul si multumitul semn Taur ne confrunta cu una din lectiile Taurului despre confort si multumirea de sine si de aceasta viata cu simplele ei placeri. Vom fi pusi sa ne uitam in jurul nostru ca sa vedem unde ne-am complicat viata din cauza conflictelor sau relatiilor de iubire-ura. Cand a fost ultima data cand te-ai simtit cu adevarat confortabil si multumit cu ce ai, cu ce este, cu micile bucurii simple ale vietii, fara tot felul de alte asteptari sau nemultumiri ?

Ca sa ne bucuram de ceea ce avem, este nevoie sa luam o scurta pauza si sa ne privim viata daca ea reflecta ce bucura cel mai mult sufletul. Daca nu este asa, acum este un bun moment sustinut de energiile astrale ca sa aplicam corectiile necesare, fara ca alte presiuni interne sau evenimente externe sa ne forteze si ameninte stabilitatea, drept invitatie sa ne restructuram tot ce nu merge bine acum.

Aceasta este tema si energia acestei Luni Noi in Taur asupra careia vom reveni saptamana urmatoare.

Marea zi, Uranus in Taur din 15 mai pana in 2026!

Marti, 15 mai 2018 este marea zi. In afara de Luna Noua in Taur, doar 3 ore mai tarziu Uranus intra si el in Taur, parasind Berbecul in care a stat de 8 ani. Luna noua = noi inceputuri si Uranus schimbandu-si semnul = noi inceputuri MAJORE. Retineti ca este vorba de ceva FOARTE MARE pentru noi. Ceva in viata ta se va schimba, de la o conceptie prin care vei vedea totul diferit, la un mod de viata schimbat.

Ori de cate ori o planeta cu miscare asa de lenta precum Uranus isi schimba semnul, creaza un efect de netrecut cu vederea ce este simtit in intregul Cosmos si aduce o noua energie pentru fiecare.

In timp ce Uranus este numai despre schimbare, crestere si trezire, Taurul este in intregime numai despre siguranta, securitate, stabilitate, consistenta. Uranus tanjeste dupa schimbare in timp ce Taurul tanjeste ca lucrurile sa ramana la fel si pe loc. Fiecare se lupta cu forta sa isi impuna vointa atunci cand se intalnesc, dar pe durata parteneriatului lor de 8 ani trebuie sa ajunga la un consens.

Uranus nu este niciodata satisfacut, niciodata asezat si linistit. Multi dintre noi nici nu stiu cum se simte actiunea lui Uranus in Taur pentru ca ultima oara cand a fost aici erau anii 1930-1940, perioada asociata in istorie cu mari framantari, revolutii, crize si schimbari financiare majore si socante, ce au schimbat fata omenirii referitor la bani si nu numai.

Ce va aduce, vom vedea la fiecare.

Citeste aici articolul : Dupa 80 ani, Uranus se muta in Taur pana in 2026 ! Totul despre socanta miscare. Tu poti da drumul sigurantei tale?

Sambata 19 mai, Venus intra in Rac. Familie fericita sa ai!

Racul este sensibil, hranitor cu toti cei dragi si este un semn maternal. Ori de cate ori intri in contact cu energia Racului sub o forma sau alta, se activeaza sentimentul de "acasa". Cu Venus in Rac, relatiile de iubire pot deveni mai intime, mai conectate. Venus conduce nu doar iubirea dar si banii deci poti deveni mai atent cu banii pentru casa si cei dragi in urmatoarele saptamani. Acum este practic un nou inceput benefic in iubire, relatii si finante. Avem nevoie ca de aer de aceasta energie buna a bucuriei !

Cu Venus in Rac, vei simti nevoia sa fii mai mult timp acasa cu cei pe care ii iubesti, chiar si in weekenduri. Acum poti profita sa cultivi relatii sanatoase si profunde de familie. Nu uita, George Bernard Shaw spunea "O familie fericita este doar un Rai ceva mai devreme instalat pentru tine".

La revedere, Taur, bun venit, Gemeni!

Finalul saptamanii 14-20 mai 2018 aduce cu sine si finalul zodiei Taurului de care ne luam ramas bun pana la anul si salutam sosirea zodiei Gemeni, intrucat pe 21 mai Soarele intra in Gemeni!

Asadar, iata horoscop saptamanal pentru 14-20 mai 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O dorinta de crestere financiara si siguranta poate actiona ca un catalizator pentru idei care pot creste veniturile, dar este posibil sa nu se intample peste noapte. Oricum, perseverenta iti va face foarte bine. Acum e un timp bun sa iti faci reclama pentru bunurile si serviciile tale, sa incepi sa castigi bani online sau sa iti extinzi conexiunile umane. Luna noua in Taur iti va aduce un bun sens al umorului. Cu Soarele si Mercur in casa ta 10 solara, cariera iti este ridicata si iti va merge bine saptamanile urmatoare. Unii dintre Berbeci vor fi in stare reflectiva si iti vor analiza viata si vor lucra pentru a si-o duce intr-o directie mai buna. Este un timp bun sa iti refaci echilibrul dintre casa si munca.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Sa cheltuiesti bani poate fi foarte distractiv pe masura ce Venus te incurajeaza sa iti cumperi lucruri mici pe care le iubesti. Partea mai logica din tine se va activa atunci cand Mercur intra in Gemeni, incurajandu-te sa te gandesti mai mult la efectele acestea asupra contului bancar. Este un timp bun sa iti regandesti bugetele si sa fii mai prudent unde se poate. Oricum, pana in weekend vei fi pregatit pentru ceva pasiune iar Luna noua in Taur iti sugereaza ca exact asta vei primi. Jupiter cel expansiv din casa ta 4 solara, si Soarele si Mercur in casa 9 a calatoriilor si spiritualitatii iti deschid cai noi si bune sa iti extinzi orizonturile. Afaceri, calatorii pentru munca, chiar si pe distante lungi sau cele ce implica publicitatea si promovarea sunt profitabile acum.

