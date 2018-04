Horoscop SĂPTĂMÂNAL 16- 22 aprilie 2018. O săptămână unică cum rar apare

Lucrurile incep sa se precipite la jumatatea lunii. Vointa iti va fi testata ! Cel mai bun lucru pe care il poti face este sa mergi o data cu schimbarea si sa o accepti, avand incredere ca vei ajunge acolo unde trebuie sa ajungi.

Finalul lunii aduce o usurare si relaxare necesara si binemeritata, o data cu Luna plina din 30 aprilie care va fi una din cele mai bune si reusite luni pline din 2018. Vei fi recompensat pentru cum ai actionat toata luna, deci rezista !

Insa pana atunci, iata de ce saptamana 16-22 aprilie 2018 este asa de intensa, puternica, speciala si uluitoare in ceea ce priveste grandiosul spectacol astral ce se va simti in viata fiecaruia in parte. Precum in Cer, asa si pe Pamant...

1. Luni 16 aprilie, avem Luna noua in Berbec. Tocmai pentru ca este in conjunctie cu Uranus, planeta libertatii si a surprizelor, aceasta Luna Noua te va surprinde, te va ilumina si iti va putea schimba viata. Intai te va zgudui apoi te va elibera. Daca esti in situatii de viata in care ti se pare ca nu vezi iesirea, lumina de la capatul tunelului, solutia optima, fii deschis si asteapta-te la surprize, miracole, rezolvari total neasteptate fata de orice iti puteai imagina. O Luna noua in conjunctie cu Uranus este exact ca un taxi care apare din neant, fix cand aveai nevoie de el. Este ca acel mesaj pe care il primesti cand credeai ca totul s-a sfarsit.

2. Mercur iese din miscare retrograda asa cum a fost de 3 saptamani. Din 15 aprilie, Mercur isi reia in forta miscarea directa, o data cu Luna Noua. Mercur direct iti va aduce mult dorita claritate. Ultimele trei saptamani au fost confuze si iritante, in special din punct de vedere al comunicarilor, colaborarilor sau documentelor. Faptul ca Mercur merge direct exact la momentul unei Luni noi este o promisiune. Este promisiunea ca de aceasta data o sa fie bine, o sa faci bine. Chiar daca totul parea gresit sau amanat sau fara solutii, acum inca ai sansa sa iti iasa si sa fie bine. Da, schimbarea este posibila, chiar atunci cand ai pierdut orice speranta.

3. Miercuri 18 aprilie, Chiron astrul vindecarilor ranilor profunde se muta in Berbec pentru urmatorii 9 ani! Acesta este unul din cele mai importante tranzituri astrale din 2018. Chiron nu si-a mai schimbat semnul din 2010 ! Acest tranzit este cu atat mai special cu cat Berbecul este 3. primul semn zodiacal, deci Chiron incepe un nou ciclu de vindecari. Daca ai fost prins si blocat in durerea ta de ceva vreme, miscarea lui Chiron in Berbec inseamna o veste buna ! Acum ai sansa sa o iei de la inceput, sa lasi in urma orice rana pe care nu ai fost in stare sa o vindeci oricat de mult te-ai straduit. Chiron in Berbec iti va arata o noua perspectiva si iti va deschide noi usi de vindecare pentru tine.

4. Tot din 18 aprilie, pentru 5 luni de zile, Saturn intra in miscare retrograda. Saturn este retrograd o data pe an si va fi pana pe 6 septembrie, deci cinci luni de zile de miscare incetinita, suficient incat sa ne "prindem" ce ne transmite. Saturn este planeta karmei, a disciplinei si al spiritului justitiar. Este planeta care ne face sa ne confruntam cu propria realitate. Saturn retrograd ne ofera ocazia sa ne uitam la proiectele din trecut. Daca lucrurile nu au fost facute cum trebuie, de exemplu daca ai fost in graba, Saturn retrograd iti ofera o privire rece si dura la ce nu a fost ok, ca sa nu se mai intample asa niciodata.

5. Vineri 20 aprilie, incepe zodia Taur. Soarele intra in Taur, deci La multi ani tuturor Taurilor ! Natura incepe sa infloreasca, exact asa cum simtim si noi nevoia. Vrem sa facem pasi concreti ca sa ne imbunatatim viata. Taurul este despre pasii concreti si rezultate concrete. Daca in sezonul Berbecului ne-am simtit inspirati sa trecem la actiune, acum chiar este momentul sa o facem. Foloseste aceasta energie! Taurul iti va da toata inteligenta practica si adrenalina necesara.

6. Duminica 22 aprilie, Pluto devine stationar retrograd. Cand o planeta cu miscare asa de lenta precum Pluto isi schimba directia, simtim energia acelei planete mai puternic decat oricand. Pluto intotdeauna aduce transformare. Daca i te opui, Pluto aduce frica, anxietate si obsesii. Este firesc sa iti fie greu sa te detasezi de trecut, deci nu fii prea dur cu tine in acest tranzit. Insa tine minte ca ceea ce pare un final, este intotdeauna un nou inceput. Poate ca nu vezi asa lucrurile inca, dar ai incredere in Univers ca intotdeauna lucreaza in avantajul tau!

Cum sa ne plictisim cand ne asteapta asa de multa viata activa?

Iata cum arata viata zodiilor in horoscopul saptamanal 16-22 aprilie 2018:

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Ti se aduce entuziasm, schimbari neasteptate si libertate. Vei putea simti o nevoie puternica sa te eliberezi din rutina, sa faci ceva total diferit de la activitatile normale. Constiinta ti se va deschide la vibratii mai inalte, rezultand in perceptii paranormale si o constientizare mai mare a propriului sine. Ramai flexibil si cu mintea deschisa ca sa iti cresti sansele de a avea surprize placute si experiente pline de bucurii. Ai putea intalni oameni noi si neconventionali sau oameni din alte culturi sau medii sociale decat esti tu.

Luna iti aduce relatii prietenoase toata saptamana, pana la Luna plina din 30 aprilie. Ar trebui sa te simti usurat fizic, mental si emotional. Te vei simti confortabil si increzator sa fii tu fara sa te mai prefaci. Daca ai mult de lucru, te vei putea concentra cu o energie ambitioasa si sa faci treaba buna. Daca vrei sa te relaxezi, vei fi in stare fara sa ai senzatia ca ar trebui sa faci altceva. Nu vei intalni obstacole sau drame in nimic din ce vrei sa faci.

Horoscop saptamanal. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Este o saptamana ideala sa te distrezi, insa nu asa de perfecta daca vrei sa muncesti mult si sustinut, in special Marti. Ar trebui sa te simti fericit, optimist, generos si foarte sociabil. Oricum, pot aparea probleme daca vrei sa abordezi subiecte serioase in care este nevoie de o atitudine mai responsabila si conservatoare. Este o perioada buna pentru socializare si prietenii noi. Fii atent totusi sa nu iti cobori standardele daca iesi la noi intalniri amoroase, intrucat poti ajunge sa faci alegeri gresite sau sa intri in situatii jenante. Esti inclinat sa ai tot felul de aventuri care ti-ar putea pune casnicia pe butuci, deci fiti prudenti, Taurilor!

Pluto retrograd de Duminica iti va elibera razboinicul interior. Este ideal acum sa poti aborda direct si chiar agresiv o situatie in care este vorba de control sau manipulare in viata ta. Vei avea experiente intense si adanci. Vei avea o putere mai mare si influenta asupra vietii tale, ajungand la transformari pozitive. Foloseste oportunitatea de a curata orice mizerie din mediul tau. Problemele personale si profesionale vor fi usor rezolvabile. Ai putea lua un rol mai mare de lider in cariera, unde abilitatea ta de a face schimbari pozitive iti va creste respectul de sine.

