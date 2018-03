Horoscop săptămânal 19-25 martie 2018. Sosesc echinocţiul de primăvară, nunta cosmică, zodia Berbecului şi schimbarea orei! Ce îţi aduc

In plus, Soarele intra pe 20 martie ora 18:15 in Berbec, deci din 21 martie incepe zodia Berbecului.

Echinoctiul este momentul cand ziua si noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant, datorita faptului ca Soarele, in miscarea sa aparenta pe cer, se afla exact pe ecuatorul ceresc.

Echinoctiul are loc de doua ori pe an. Prima data este momentul cand Soarele traverseaza ecuatorul ceresc trecand din emisfera cereasca sudica in cea nordica, in jurul datei de 21 martie, reprezentand echinoctiul de primavara in emisfera nordica si echinoctiul de toamna in cea sudica.

In mod cu totul special, anul acesta momentul de echinoctiu se impleteste cu ceea ce astrologii numesc „nunta cosmica" adica zilele in care Luminatorii (Soarele si Luna) sunt in semnele de Exaltare. Rezultatul ? Un moment energetic important pentru cei care se indreapta constient spre a-l recepta si utiliza.

Aceasta aliniere ne face constienti de noi, ne aduce revelatii, ne pune in stare de vigilenta. Pe nunta cosmica avem un varf de claritate in vietile noastre. Stim ce avem de facut, care sunt cele mai bune decizii, intelegem ce e mai bine pentru noi, integram mai usor trecutul, renuntam la asteptari, cultivam acceptarea, identificam de ce ni se intampla ce ni se intampla, ne dam seama daca suntem sau nu la locul potrivit.

Vibratia este foarte ridicata in asemenea zile, trupul se aliniaza cu sufletul, trecand prin stari emotionale fluctuante, prin oscilatii de dispozitie sau chiar reactii fizice ori fiziologice de impact: devitalizare, oboseala, agitatie, dureri de cap, de stomac, viroze, senzatie de rau general, boala. Ele sunt normale, fiind semne de eliberare, de curatare a unor reziduuri formate din emotii, stresuri si tensiuni.

Iata mesajul principal pentru fiecare zodie, generat de conjunctura astrala a saptamanii 19-25 martie 2018.

Horoscop saptamanal. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Pe masura ce avansezi in saptamana, atentia iti va fi indreptata tot mai mult spre a construi fundatii solide pentru finantele tale. Desi ai o pozitie financiara stabila, iti dai seama ca ai nevoie sa faci mai multi bani ca sa asiguri toate nevoile de siguranta pentru familia ta. Sapa bine inainte sa dai de apa, spune un proverb, iar el se aplica foarte bine starii tale mentale, pe masura ce explorezi tot felul de optiuni de investitie ce iti vor oferi posibilitatea unor fonduri in plus.

Horoscop saptamanal. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Continui sa faci eforturi sustinute pentru intarirea pozitiei tale financiare si sa explorezi orice oportunitate de noi bani. In general esti neobosit si in cautare de actiune de orice fel. Saptamana aceasta este posibil sa calatoresti in interes de job sau pentru cursuri sau studii de perfectionare. Esti mereu deschis sa inveti strategii noi ce te pot ajuta in cariera dar esti si pregatit sa te distrezi cand apare ocazia. Felul tau de a fi orientat catre rezultat va gasi mereu aprobare din partea sefilor tai.

Horoscop saptamanal. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Pana acum ai fost implicat in construirea temeinica si conservatoare a cuibului pentru familia ta. Ai fost un copil / parinte / sot / prieten / angajat / sef responsabil si ai primit mereu aprecieri pentru felul tau de fi calm si grijuliu. Acum, in aceasta etapa de viata, poti simti o crestere de energie emotionala ce te poate face sa fii neobosit sau singuratic. Te poti trezi manifestand un comportament decadent ce ii socheaza pe cei dragi.

